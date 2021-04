OM Mercato : Succession Mandanda, gros revirement à Marseille ?

Publié par JEAN-LUC D le 26 avril 2021 à 16:45

À 36 ans, Steve Mandanda est sur la fin et l’ OM voudrait s’attacher les services d’un nouveau gardien de but pour préparer l’avenir. Si le nom d’Alban Lafont, prêté cette saison par l’AC Fiorentina au FC Nantes, avait été évoqué récemment, les dirigeants marseillais pourraient finalement faire un tout autre choix.

La piste Alban Lafont déjà oubliée par Longoria ?

OM : Longoria cible un gardien italien pour remplacer Mandanda

Après plusieurs saisons de bons et loyaux services,tend allègrement vers la fin de son histoire avec l’Olympique de Marseille. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2022, l’international français est déjà certain de rester dans le groupe de Jorge Sampaoli pour la saison prochaine. Mais à la fin de son bail, il n’est pas encore totalement acquis qu’il soit conservé puisque Pablo Longoria aimerait pouvoir apporter du neuf dans les cages de l’équipe marseillaise. D’ailleurs, le président de l’ OM serait même déjà à la recherche de ce gardien d’avenir qui sera la doublure dela saison prochaine avant de le remplacer. Longtemps évoquée, la piste menant à Alban Lafont , prêté cette saison par la Fiorentina au FC Nantes, ne serait plus seule puisque Pablo Longoria aurait d’autres idées derrière la tête.

En effet, d’après les informations de Sport Mediaset confirmées en Italie par Calciomercato, l’Olympique de Marseille se serait renseigné sur la situation d’Alessio Cragno. Sous contrat jusqu’en 2024 avec Cagliari, le gardien de 26 ans est déjà considéré comme l’un des espoirs de la Squadra Azzura à son poste. Alors que son club pourrait être relégué en Serie B à la fin de la saison, Alessio Cragno pourrait envisager un départ cet été. Les dirigeants marseillais voudraient donc en profiter pour tenter de le convaincre de venir en Ligue 1. Évalué à 20 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, Cragno serait également dans les petits papiers de l’AS Roma, de l’AC Fiorentina et du SSC Naples. Affaire à suivre donc…