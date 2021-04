LOSC : Bonne nouvelle pour Galtier après l’ OL et avant Lens

Publié par JEAN-LUC D le 26 avril 2021 à 18:35

Après l’exploit du LOSC face à l’OL (2-3) au Groupama Stadium, Christophe Galtier peut continuer de garder le sourire dans la dernière ligne droite du championnat. L’entraîneur lillois n’a pratiquement plus de souci à se faire avant de défier le RC Lens.

LOSC : grand ouf de soulagement pour Christophe Galtier

Christophe Galtier et le LOSC ont réalisé un grand coup dans la course pour le titre de Champion de France dimanche soir, en allant s’imposer sur le terrain de l’ OL sur le score de 3-2. Ce match était la principale affiche de la 34e journée de Ligue 1. Il reste cependant encore quatre matches avant le sacre, ce qui fait monter la température à Lille. L’ entraîneur des Dogues peut continuer de compter sur ses meilleurs joueurs, surtout pour le déplacement à Lens, chez le frère rival, à l’occasion de la 36e journée du principal championnat de foot.

En effet, averti face à l'Olympique Lyonnais pour avoir enlevé son maillot après son but de la victoire des Dogues, Burak Yilmaz avait reçu un carton jaune, le troisième en moins de dix matches dimanche, synonyme de suspension selon le règlement de la Ligue de Football Professionnel (LFP). Déjà averti contre le FC Metz (2-0, 32e journée), le buteur turc a cumulé trois cartons lors de ses dix derniers matches avec le LOSC, mais cela ne correspond pas aux dix dernières des Dogues comme le veut la règle de suspension pour accumulation d'avertissements.

Toutefois, grâce à la complexité des règlements de la LFP, Christophe Galtier devrait pouvoir compter sur son buteur de 35 ans pour le match devant se jouer dans moins de semaines contre le RC Lens.

Burak Yilmaz finalement présent dans le groupe du LOSC à Lens

En effet, comme l’explique ce matin La Voix des Sports, dire que Burak Yilmaz ne fera pas partie du groupe de Christophe Galtier pour le déplacement à Lens est tout simplement une grosse erreur. En effet, le média explique que l’international turc a été absent des terrains de janvier à mars à cause d'une blessure au mollet.

Mathématiquement, Yilmaz n'a donc reçu en réalité que deux avertissements lors des dix derniers matches du LOSC. L’ancien avant-centre de Besiktas sera donc bien présent dans le groupe de Galtier pour le derby contre les Sang et Or eux aussi en course pour une place en Ligue Europa la saison prochaine.