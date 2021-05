AS Monaco : Battu par Lyon, Niko Kovac renonce déjà au titre

Publié par Ange A. le 03 mai 2021 à 01:30

L’AS Monaco a sans doute dit adieu au titre dimanche. Le club de la Principauté s’est incliné à Louis II contre l’Olympique Lyonnais. Pour Niko Kovac, il est désormais question de sécuriser la 3e place.

Dominé par Lyon, Monaco laisse filer Lille et Paris

La dernière affiche de la 35e journée de Ligue 1 a tenu toutes ses promesses. Dimanche, l’Olympique Lyonnais est allé arracher une victoire renversante sur la pelouse de l’AS Monaco (2-3). Mené à la mi-temps (1-0), Lyon a fini par s’imposer (2-3) grâce à Memphis Depay, Marcelo Guedes et Rayan Cherki. Entraîneur de l’ASM, Niko Kovac a exprimé sa déception après la rencontre. Distancé dans la course au titre, le technicien croate a également fustigé le fait que son équipe soit présentée comme un candidat au sacre cette saison. « Quand on perd un match, on est forcément déçu […] Je n’ai jamais parlé de titre. On a la possibilité d’être troisième. Le titre se jouera entre le Paris-SG et Lille. Je n’ai jamais regardé vers le titre », a déclaré le coach monégasque.

Une petite pique à Lyon malgré la défaite

Bien que déçu, Niko Kovac se console du fait que ses joueurs aient « tout donné ce qu’ils avaient ». Il en a également profité pour faire une piqûre de rappel à son bourreau du soir. « On est malheureux parce qu'on a l’occasion de marquer le troisième but. C’est le football... Mais on est toujours devant d’un point. On a notre sort entre nos mains. La vie continue. On a un point de plus que Lyon […] Comme je l’ai déjà dit, maintenant que la quatrième place est acquise, on vise le podium », a rappelé l’entraîneur de l’AS Monaco. Défait par Lyon, le club de la Principauté peut se relancer contre le Stade de Reims (11e) lors de la prochaine journée.