ASSE Mercato : Un solide défenseur de Ligue 2 dans le viseur

Publié par ALEXIS le 05 mai 2021 à 20:46

Un défenseur brillant en Ligue 2 a séduit l’ ASSE et d’autres clubs de Ligue 1. Les Stéphanois songent à son transfert afin de renforcer pendant le mercato estival un secteur de jeu défaillant.

L' ASSE parmi les courtisans de Cédric Hountondji

L’ ASSE est aussi sur les rangs pour tenter de recruter Cédric Hountondji. Selon Foot Mercato, l’arrière central de Clermont Foot 63 a tapé dans l’œil de Claude Puel. Les Verts ne sont évidemment pas seuls sur la piste menant au Béninois. Angers SCO et des clubs de Ligue 1 sont intéressés par le profil de ce dernier. En Espagne, le nom du joueur de 27 ans a été associé au Deportivo Alavés. Depuis le départ de Loïc Perrin à la retraite et les transferts de William Saliba et Wesley Fofana en Angleterre, l’AS Saint-Étienne à un gros souci défensif. Harold Moukoudi et Timothée Kolodziejczak ne donnent pas satisfaction. Le manager général du club ligérien a été obligé de se faire prêter Pape Abou Cissé de l'Olympiakos, fin janvier 2021, pour 5 mois. L’équipe de Claude Puel est par ailleurs la 7e pire défense du championnat cette saison, avec 53 buts concédés en 35 matchs disputés.

Le défenseur béninois, indispensable à Clermont Foot

Pour revenir à Cédric Hountondji, il a signé avec Clermont Foot en juillet 2019, en provenance de Levski Sophia en Bulgarie. Arrivé libre de tout engagement, il s’est engagé pour quatre saisons jusqu’en juin 2023. Lors de l’exercice en cours, le défenseur ciblé par l’ ASSE a disputé 35 matchs de Ligue 2 et a été titulaire autant de fois. Il fait donc partie des joueurs indispensables de l’équipe de Pascal Gastien, actuelle 2e de L2. Il faut dire que si le club du Puy-de-Dôme est en bonne position pour faire son retour dans l’élite, c’est en grande partie grâce à sa solidité défensive. Avec seulement 22 buts encaissés en 36 journées), les Clermontois ont la meilleure défense de Ligue 2. Et l’un des patrons de ce bastion est bel et bien Cédric Hountondji, aux côtés de Florent Ogier (32 ans).