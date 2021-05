PSG Mercato : Succession Mbappé, le Qatar vise du très lourd

Publié par JEAN-LUC D le 07 mai 2021 à 21:05

Sous contrat jusqu’en 2022, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé malgré l’impatience du PSG et l’intérêt de plus en plus prononcé du Real Madrid. Conscient que son attaquant pourrait lui filer entre les mains cet été, le club de la capitale songe déjà à sa succession.

Mbappé toujours en pleine réflexion pour son avenir

Si Kylian Mbappé venait à quitter le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival, le Qatar ferait à nouveau parler de lui. Lionel Messi (Barcelone), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Harry Kane (Tottenham) et Mohamed Salah (Liverpool) sont évoqués du côté de la capitale comme de probables successeurs de l’international français de 22 ans, mais les hauts dignitaires qataris du PSG ont un autre nom en tête. En effet, d’après les informations rendues publiques ce vendredi par le média ESPN, le Paris Saint-Germain surveille de près la situation de Robert Lewandowski.

Lié au Bayern Munich jusqu’en 2023, l’international polonais se pose des questions sur son avenir après sept ans passés en Bavière. La chaîne de télévision sportive américaine confirme ainsi les récentes rumeurs venues d’Angleterre et d’Allemagne évoquant un éventuel changement d’air pour Lewandowski à la fin de la saison. Mais il faudra mettre la main à la poche pour tenter de débaucher le meilleur buteur du championnat de Bundesliga.

Le PSG déjà fixé sur le prix pour Lewandowski ?

Arrivé en 2014 en provenance du Borussia Dortmund, Robert Lewandowski pourrait quitter la Bundesliga lors du prochain mercato estival. Si « Chelsea et Manchester City sont des prétendants au recrutement de Robert Lewandowski cet été », Nasser Al-Khelaïfi envisage aussi de tenter de le convaincre de rejoindre la Ligue 1 et le Paris Saint-Germain. Pour racheter les deux restants de contrat de l’avant-centre de 32 ans, le champion d’Allemagne réclame 60 millions d’euros.

Affaire à suivre…