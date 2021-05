OM Mercato : 500.000€, Longoria débusque un trésor aux Pays-Bas

Publié par JEAN-LUC D le 08 mai 2021 à 21:15

Avec le départ de Florian Thauvin, l’ OM va désormais s’activer afin de trouver des renforts offensifs lors du prochain mercato estival. Aux dernières heures, Pablo Longoria serait déjà sur une belle affaire pour seulement 500.000 euros.

L' OM à la recherche d’un nouvel attaquant pour cet été ?

Si le départ de Florian Thauvin a été rendu officiel vendredi avec l’annonce de sa signature en faveur des Tigres de Monterrey, Valère Germain va aussi quitter l’Olympique de Marseille cet été. En fin de contrat, l’ancien attaquant de l’AS Monaco n’a pas reçu d’offre de prolongation et va donc faire ses valises après la dernière journée du championnat. Malgré les propos rassurants de Pablo Longoria, l’avant-centre prêté par le Napoli avec obligation d’achat, Arkadiusz Milik, pourrait lui aussi faire l’objet d’une belle offre et s’en aller.

La direction de l’Olympique de Marseille pourrait donc avoir besoin de renforcer offensivement l’effectif de Jorge Sampaoli lors du prochain mercato estival. Pablo Longoria aurait même déjà ouvert ce chantier selon une source locale.

L’ OM surveille de près Fodé Fofana

En effet, d’après les renseignements du journal L’Équipe, les dirigeants de l’ OM surveillent de près la situation de Fodé Fofana. Sous contrat jusqu’en juin 2022, l’attaquant ambidextre de 18 ans fait actuellement ses classes avec l'équipe réserve du PSV Eindhoven, mais son profil séduit aussi bien les dirigeants que l’entraîneur marseillais. Malgré un accord de principe avec le jeune Amine Adli de Toulouse FC, l’Olympique de Marseille veut également tenter d’attirer Fodé Fofana.

Passé par les classes jeunes du Barça de 2013 à 2015, le natif de Groningue fait déjà l’objet de négociations entre la cellule de recrutement de l’OM et les décideurs du PSV. Auteur de 17 buts en 23 rencontres avec les U18 du club néerlandais, Fodé Fofana peut rejoindre le club phocéen si Longoria consent à signer un chèque de 500.000 euros et un pourcentage à la revente compris entre 20 et 25%. Reste à savoir si l’OM parviendra à réaliser ce joli coup.