OM Mercato : 25M€, Pablo Longoria tente un gros coup au Barça

Publié par JEAN-LUC D le 12 mai 2021 à 13:30

Après avoir perdu Florian Thauvin, qui s’est engagé en faveur des Tigres de Monterrey pour les cinq prochaines saisons, l’ OM est à la recherche d’un nouvel ailier pour remplacer le champion du monde 2018. Aux dernières nouvelles, Pablo Longoria aurait des vues sur un joueur du Barça.

Pablo Longoria intéressé par le prêt d’un attaquant du Barça

En négociation pour prolonger son contrat qui prenait fin le 30 juin prochain, Florian Thauvin a préféré rejoindre André-Pierre Gignac chez les Tigres de Monterrey, au Mexique. Obligeant ainsi l’Olympique de Marseille à recruter un nouvel attaquant pour la saison prochaine. Si plusieurs noms ont récemment été associés au club marseillais, Pablo Longoria pourrait finalement avoir trouvé son bonheur au FC Barcelone. D’après les informations recueillies par le journal AS, le président de l’ OM est intéressé par le profil de Francisco Trincão.

Recruté l’été dernier pour 31 millions d’euros au SC Braga, l’international portugais de 21 ans est lié à l’équipe barcelonaise jusqu’en juin 2025. Barré par une rude concurrence, le compatriote de Cristiano Ronaldo joue très peu sous les ordres de Ronald Koeman. Auteur de 3 buts et 2 passes décisives en 26 matches toutes compétitions confondues, Trincão pourrait être intéressé par un changement d’air afin de trouver plus de temps de jeu sous un autre maillot.

L’Olympique de Marseille veut donc profiter de cette situation pour proposer un prêt au FC Barcelone. Pablo Longoria est même déjà passé à l’action auprès des dirigeants barcelonais pour évoquer cette possibilité. Seulement, de nombreux clubs sont aussi intéressés par les services de Trincão selon une source italienne.

José Mourinho prêt à gâcher les plans de l’ OM pour Trincão ?

D’après les indiscrétions de Calciomercato, le nouvel entraîneur de l’AS Roma, José Mourinho, envisage de faire une offre bien généreuse au FC Barcelone pour récupérer Trincão lors du prochain mercato estival. Le Special One a même d’ores et déjà contacté le jeune joueur pour lui faire part de son intérêt, lui exposer son projet sportif et la place qu’il va y occuper. Le média transalpin précise que les deux hommes ayant le même représentant, Jorge Mendes pourrait rapidement boucler ce dossier.