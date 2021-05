PSG Transfert : Macron annonce le départ de Mbappé à l’OM

Publié par Gary SLM le 24 mai 2021 à 10:31

Le Président français Emmanuel Macron s’est invité dans l’actualité mercato du PSG sur le cas Kylian Mbappé. Le chef de l’État a annoncé un départ de l’attaquant Parisien à l’OM avant de lui poser la question directement dans le « concours d'anecdotes vs le Président de la République ».

Mercato PSG : Quand Emmanuel Macron annonce Mbappé à l'OM

Emmanuel Macron est un supporter de l’OM. Le Président français ne s’en cache pas et cela s’est de nouveau vérifié dans une vidéo de Mcfly et Carlito, des Youtubeurs qui revendiquent plus de 6,5 millions de personnes abonnées. Ces derniers étaient à l’Élysée pour l’enregistrement de leur dernière vidéo avec Macron.

Invité à raconter une « anecdote », le chef de l’État français a annoncé : « Kylian Mbappé va quitter le PSG dans les prochaines semaines pour l’Olympique de Marseille. » Le type de scoop qui provoquerait presque un tremblement de terre sur la planète foot si ce n’était pas qu’une anecdote.

Le Président français a même poussé le jeu plus loin en appelant l’attaquant du PSG. « Bonjour Kylian, c’est Emmanuel Macron à l’appareil, et vous êtes en haut-parleur. Ça va ? » Réponse du joueur parisien « Très bien, et vous ? » Le Président reprend « je suis avec Mcfly et Carlito […] J’annonçais la nouvelle à nos amis, à savoir que vous alliez quitter le PSG pour l’Olympique de Marseille ».

Comme il fallait s’y attendre, Kylian Mbappé a pouffé de rire avant de répondre « Impossible ! Impossible d’aller à Marseille. Ce n’est pas dans notre ADN ça. » Réponse de Macron : « n’en faites pas trop Kylian quand même. »

Vidéo de Mcfly et Carlito avec Emmanuel Macron