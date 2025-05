L’ASSE encore en vie, Horneland s’en frotte les mains

L’ASSE a frappé un très bon coup samedi soir en allant s’imposer 0-2 face au Stade de Reims. Un excellent résultat pour Saint-Etienne dans la course au maintien en Ligue 1. De quoi rendre heureux Eirik Horneland.

ASSE : La grosse satisfaction de Horneland après la victoire à Reims

Pour l’AS Saint-Etienne, 17e de Ligue 1, la mission était claire : réaliser un résultat positif sur la pelouse du Stade de Reims. Dans ce duel de relégables, les Stéphanois ont été les premiers à frapper avec l’ouverture du score rapide d’Irvin Cardona. Florian Tardieu double la mise avant la pause pour mettre Saint-Etienne à l’abri. Grâce à cette victoire, les Verts peuvent encore rêver du maintien.

Les Foréziens bénéficient notamment d’un coup de pouce de l’OM qui est allé battre Le Havre 1-3. Les Verts sont désormais maîtres de leur destin. En conférence de presse, Eirik Horneland n’a pas pu cacher sa grosse satisfaction après une telle victoire pleine d’espoir. « Je suis heureux qu’on soit encore en vie », a déclaré le technicien norvégien.

Au-delà de la victoire, c’est aussi le caractère affiché par les joueurs durant la rencontre qui réjouit l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne. « Les joueurs ont été très concentrés, ils ont montré beaucoup de discipline, c’était important de ne pas jouer le match dans sa tête avant de le disputer. On a eu la bonne mentalité pour aborder ce genre de rencontre et il faudra s’en servir pour le match face à Toulouse », a-t-il dit.

Geoffroy-Guichard pour trancher du sort de Saint-Etienne

Revenu à un point des Havrais, les Verts s’offrent l’occasion d’aller chercher le maintien à domicile, devant leur public. Ce sera face au Toulouse FC lors de la dernière journée à Geoffroy-Guichard. Une victoire combinée à une contre-performance du Havre face à Strasbourg serait le scénario parfait. Horneland le sait, même s’il reconnaît que tout ne dépendra pas de son équipe.

« Ça va être difficile, car ça ne dépend pas que de nous, on peut gagner et être quand même relégués. On doit réaliser une bonne semaine, faire le travail contre Toulouse, avec une atmosphère fantastique à Geoffroy-Guichard, et espérer qu’on ait de la chance avec l’autre match », a-t-il confié.