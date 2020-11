OM Mercato : Un duo de Français pour remplacer Villas-Boas ?

Publié le 17 novembre 2020 à 10:15

En fin de contrat en juin 2021, André Villas-Boas pourrait quitter l'OM. Franck Passi n’écarte pas la possibilité de former un tandem avec Laurent Blanc pour remplacer l’entraîneur de l’Olympique de Marseille.

OM : André Villas-Boas va-t-il prolonger ?

Présent sur le banc olympien depuis fin mai 2019, André Villas-Boas a déjà réussi la prouesse de ramener l'OM en Ligue des champions cette saison, soit sept ans après sa dernière participation. Pour cette raison, le technicien portugais a été rapidement adopté par le Vélodrome. Les dirigeants de l’Olympique de Marseille voudraient donc le prolonger. Mais le coach lusitanien ne semble pas pressé de prolonger. D’ailleurs, il avait menacé de partir suite au départ de son ami Andoni Zubizarreta, l’ancien directeur sportif phocéen grâce à qui il a été nommé sur le banc. Mais après plusieurs jours de négociations tendues, le tacticien de 43 ans a finalement accepté de poursuivre l’aventure avec l'OM. Et si André Villas-Boas n’exclut pas de prolonger, il a en revanche reporté l’affaire à la fin du mercato hivernal. Quant aux dirigeants marseillais, ils ne voudraient pas être pris de court. En coulisses, ils multiplient les démarches pour combler un départ de l’ancien coach de Chelsea. Mais Jacques-Henri Eyraud et son staff peuvent déjà compter sur une signature du tandem Blanc-Passi.

Le duo Blanc-Passi sur le banc marseillais ?

Laurent Blanc et Franck Passi ont déjà défendu les couleurs de l’ OM, le premier en tant que joueur (1997-1999) et le second en qualité de joueur (1986-1988), puis d’entraîneur adjoint et de coach intérimaire. Avec l’incertitude qui entoure une prolongation d’André Villas-Boas, Franck Passi n’écarte pas l’idée de s’associer à Laurent Blanc (libre depuis son départ du PSG durant l’été 2016) pour occuper le banc de l’Olympique de Marseille. Mais l’ex-technicien par intérim du LOSC n’a pas manqué de signaler que la priorité, c’est une expérience à l’étranger. « Il est clair qu’au départ on préfère partir à l’étranger, ça serait une idée très intéressante pour nous. Dans le football on ne sait pas. Un jour il peut tomber une opportunité, c’est l’Olympique de Marseille, on est libre et on peut le faire et on va envie d’aller à Marseille, on ira à l'OM. Mais il est clair qu’au départ on ne peut pas savoir, c’est le football… », a expliqué Franck Passi lundi sur Football Club de Marseille.













Par JOËL