PSG Mercato : Les exigences de Kylian Mbappé pour son futur

Publié par Ange A. le 23 mai 2021 à 23:30

À un an de l’échéance de son contrat, Kylian Mbappé pourrait quitter le Paris Saint-Germain. Alors que son dossier de prolongation reste en suspens, l’attaquant a posé des conditions au sujet de son avenir.

Kylian Mbappé pose ses conditions au sujet de son futur

Leonardo a déjà bouclé un dossier colossal en prolongeant le contrat de Neymar Jr. Le directeur sportif parisien espère en faire de même avec Kylian Mbappé. Il ne reste plus qu’un an de contrat à l’attaquant de 22 ans. Le directeur sportif parisien veut prolonger le bail du meilleur joueur de la saison en France et écarter la concurrence. Le nom du champion du monde tricolore est régulièrement associé au Real Madrid et à Liverpool. Vieux prétendant du buteur parisien, le club espagnol serait le candidat le plus sérieux pour signer Mbappé en cas de départ du PSG. Avec la saison blanche que viennent de conclure les Merengues, une offensive des vice-champions d’Espagne n’est pas à exclure dans les prochaines semaines. En attendant, le principal intéressé a fixé ses conditions pour obtenir sa signature.

Le Real et le PSG fixés pour le natif de Bondy

Kylian Mbappé privilégie l’aspect professionnel pour son avenir. Il s’attend à ce qu’un véritable projet sportif viable lui soit proposé cet été. « Après, ce que je veux, moi, c’est gagner. Sentir que je suis dans un endroit où je peux vraiment gagner, où il y a un projet qui est solide autour de moi. Je mange football, je vis football, et donc le projet sportif est primordial », a confié l’attaquant du PSG dans un entretien à Canal Plus. Reste maintenant à savoir qui du Paris Saint-Germain ou du Real Madrid répondra aux attentes du natif de Bondy. Meilleur buteur du championnat, l’ancien Monégasque ne va se consoler cette saison qu’avec la Coupe de France. Paris a été éliminé en demi-finale de la Ligue des champions et a terminé derrière le Lille OSC en Ligue 1.