PSG Mercato: Succession Mbappé, Leonardo tente un coup magistral

Publié par JEAN-LUC D le 23 mai 2021 à 21:05

À un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé peut quitter le PSG et rejoindre le Real Madrid lors du prochain mercato estival. Un scénario qui obligerait Leonardo à tenter un gros coup pour renforcer l’effectif de l' entraîneur Mauricio Pochettino.

Kylian Mbappé prêt à claquer la porte cet été ?

D’après les informations du journal Le Parisien, Kylian Mbappé accorde toujours sa priorité au Paris Saint-Germain pour son avenir. Alors que la chaîne qatarie BeIN Sports a annoncé hier que l’international français a pris la résolution de rejoindre le Real Madrid cet été, des sources proches de l’entourage du buteur de 22 ans assurent qu’aucune décision n’a encore été prise pour le coéquipier de Neymar.

Toutefois, l’ancien avant-centre de l’AS Monaco va privilégier les négociations avec le PSG, même s’il entend aussi écouter les offres du Real Madrid et de Liverpool. La possibilité de voir Mbappé s’en aller cet été pour éviter un départ gratuit dans un an existe bel et bien et le PSG s’y prépare déjà.

Le PSG garde un œil attentif sur Cristiano Ronaldo

Arrivé en 2019 en provenance du Real Madrid, ce dimanche, Cristiano Ronaldo est déjà annoncé sur le départ du côté de la Juventus Turin. Sous contrat jusqu’en 2022, la star portugaise veut aller chercher un dernier trophée d’envergure avant sa retraite et veut ainsi quitter la Vieille Dame cet été. Ce dimanche, le Corriere dello Sport assure que Leonardo s’est récemment rapproché de l’entourage du quintuple Ballon d’Or afin d’évoquer une arrivée au Paris Saint-Germain. Le directeur sportif du PSG a même fait une offre salariale qui n’atteint pas les 30 millions d’euros que Cristiano Ronaldo touche actuellement à la Juve.

Toujours selon la même source transalpine, Manchester United est aussi passé à l’action pour son ancien attaquant. Ronaldo serait même pressé de revenir à Old Trafford. Cependant, le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid attend de qualifier la Juventus Turin pour la prochaine Ligue des Champions avant de se pencher véritablement sur son avenir.

Affaire à suivre…