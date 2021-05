Super League : Trois cadors européens bannis de la Champions League ?

Publié par Timothy le 26 mai 2021 à 11:00

Le 21 avril 2021, 12 clubs proposaient de lancer une Super League. Une compétition européenne pour concurrencer la traditionnelle Ligue des champions. Depuis des semaines, ce projet secoue la planète football, provoquant notamment la fronde des supporters. La majorité des clubs ont abandonné le projet 48 heures après son officialisation. Trois clubs européens ont néanmoins continué à le défendre becs et ongles.

L’UEFA a annoncé, mardi, l’ouverture d’une procédure disciplinaire contre le Real Madrid, le Barça et la Juventus. « Après une enquête menée à bien par les inspecteurs d'éthique et de discipline de l'UEFA en rapport avec le projet Super League, des procédures disciplinaires ont été ouvertes contre le Real Madrid CF, le FC Barcelone et la Juventus FC en raison d'une potentielle violation des règles de l'UEFA. De nouvelles informations seront communiquées en temps voulu. » Selon la Cadena Ser et l'émission El Chiringuito, les trois cadors européens risquent gros, jusqu’à une exclusion de la prochaine saison de la Ligue des champions. Cela pourrait même s'étendre à deux ans sans être en mesure de participer à la compétition.

Super League : Un mal pour un bien pour les outsiders

Si c'est le cas, cela pourrait faire profiter aux équipes qui ont terminé 5e et 6e de Liga, la Real Sociedad et le Betis Séville et au cinquième de Serie A, Napoli. Ces dernières récupéreraient ainsi les places vacantes en Champions League. Mais ce schéma est loin d'être acté, puisque les trois clubs disposent d’un délai pour présenter leur défense. S’ils sont sanctionnés, ils pourront faire un recours au tribunal arbitral du sport (TAS) ou aux tribunaux ordinaires. La décision finale de la sanction sera connue d'ici deux à trois semaines.

Toujours selon la Cadena Ser, les instigateurs de la Super League n’ont pas vraiment lâché le projet. Ils souhaiteraient contre-attaquer en proposant une nouvelle version plus ouverte en mettant en avant le mérite sportif. Affaire à suivre...