ASSE : Confidences d'Achouchiche sur l'éviction de Tuchel

Publié par Ange A. le 28 mai 2021 à 01:30

Thomas Tuchel s’apprête à disputer une nouvelle finale de Ligue des champions avec Chelsea. Ancien poulain du technicien allemand, Adil Aouchiche s’est exprimé sur le limogeage de son ancien entraîneur du PSG.

Aouchiche se livre sur le départ de Tuchel du PSG

Aujourd’hui sociétaire de l’AS Saint-Étienne, Adil Aouchiche suit toujours l’actualité du Paris Saint-Germain. À ce titre l s’est confié sur le licenciement de Thomas Tuchel. Le technicien allemand a été remercié par le PSG en décembre suite à des dissensions avec Leonardo, le directeur sportif du club. Ancien poulain de l’Allemand, le milieu de l’ASSE reste surpris par la décision du board parisien. « Oui, j’ai été un peu surpris, car il a fait de belles choses au PSG, il avait emmené l’équipe en finale [de la Ligue des champions], était passé de peu à côté de la victoire… Mais on sait comment le football fonctionne », a confié l’ancien titi parisien dans les colonnes de L’Équipe.

Une belle revanche à Chelsea

Arrivé sur le banc de Chelsea fin janvier, Thomas Tuchel réalise des débuts enchanteurs avec les Blues. Il a permis au club londonien de finir à la 4e place de Premier League. Le technicien de 47 ans a également été finaliste de la FA Cup. Samedi, il a l’occasion de remporter son premier trophée et pas le moindre avec son nouveau club. Chelsea défie Manchester City en finale de la Ligue des champions. Depuis Saint-Étienne, Adil Aouchiche salue les prouesses de son ancien entraîneur désormais à Londres. « Il démontre aujourd’hui avec Chelsea que c’est un grand coach, je suis content pour lui », s’est réjoui le milieu de 18 ans. Celui-ci a été lancé par l’Allemand au PSG lors de la saison 2019-2020. Il n’a disputé que trois matchs et inscrit un seul but avec son club formateur qu’il a quitté l’été dernier pour l’ASSE.