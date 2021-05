ASSE : Aouchiche tire le bilan de sa première chez les Verts

Publié par Ange A. le 27 mai 2021 à 06:30

Recruté en tant que joueur libre l’été dernier, Adil Aouchiche est satisfait de sa première année à l’ ASSE. Le milieu offensif a fait part de sa satisfaction et s’est projeté sur le prochain exercice avec le club ligérien.

Adil Aouchiche juge ses débuts avec l’ ASSE

Adil Aouchiche a rejoint la liste des nombreux jeunes partis libres du Paris Saint-Germain l’été dernier. En fin de contrat au PSG, le milieu offensif était à la quête du meilleur projet sportif pour la suite de sa carrière. Raison pour laquelle il a rejoint l’AS Saint-Étienne où Claude Puel a placé les jeunes au cœur de son projet. L’ancien milieu parisien vient de dresser le bilan de sa première année dans le Forez. Il en est satisfait et vise mieux pour le prochain exercice. « J’ai joué énormément, c’est magnifique. J’ai l’impression d’avoir énormément progressé », a confié le milieu de 18 ans dans les colonnes du journal Le Parisien.

Saint-Étienne, le bon choix pour Aouchiche

Barré par la rude concurrence au Paris SG, Adil Aouchiche n’a disputé que trois rencontres avec l’équipe première. Recrue phare du dernier mercato estival, il a disposé d’un temps de jeu plus important avec l’AS Saint-Étienne. Les Verts ont terminé à la 11e place de Ligue 1 Conforama. Il a pris part à 35 matchs, dont 21 en tant que titulaire. Il compte également 2 buts et 5 passes décisives à son compteur. Le milieu de l’ ASSE compte améliorer ses statistiques lors de la prochaine campagne. « On a traversé beaucoup de moments difficiles et vivre cela à 18 ans m’a fait grandir. J’en avais besoin. J’aurais aimé faire mieux, avoir plus de statistiques. Je travaille beaucoup, on veut me faire progresser, le staff est derrière moi », a-t-il déclaré.