Chelsea : Tuchel tient sa revanche sur Paris et remporte la C1

Publié par Ange A. le 29 mai 2021 à 23:30

Entraîneur de Chelsea depuis fin janvier, Thomas Tuchel vient de remporter la Ligue des champions avec les Blues. Une sacrée revanche pour le technicien allemand débarqué du PSG en décembre.

Chelsea sacré champion d’Europe

Chelsea tient sa deuxième étoile européenne. Samedi, les Blues ont dominé Manchester City pour signer leur deuxième sacre en Ligue des champions. Les hommes de Thomas Tuchel se sont imposés sur le plus petit des scores pour écarter les Skyblues. Un but de Kai Havertz, recruté contre 80 millions d’euros l’été dernier, a suffi face au champion d’Angleterre. Chelsea soulève sa deuxième Coupe aux grandes oreilles après celle acquise en 2012 face au Bayern Munich. Manchester City, novice à ce stade de la compétition, s’est incliné pour la deuxième fois en l’espace de quelques semaines face aux Blues. Les Skyblues ont notamment perdu leur maître à jouer Kevin De Bryune. Une mauvaise nouvelle pour la sélection belge à quelques jours du coup d’envoi de l’Euro.

Tuchel et Silva en or un an après

Finalistes la saison dernière avec le Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel et Thiago Silva sont désormais champions d’Europe. Une sacrée revanche pour le défenseur central brésilien et le tacticien allemand. O Monstro a rejoint les Blues en tant que joueur libre l’été dernier après une finale perdue contre le Bayern Munich. C’est d’ailleurs Kingsley Coman, un ancien titi parisien, qui a offert le sacre au Bayern Munich. Quant à l’entraîneur de 47 ans, il a posé ses valises à Londres après son limogeage du PSG en décembre. Ses mauvaises relations avec Leonardo, le directeur sportif parisien, sont évoquées comme la principale cause de son éviction. Successeur de Frank Lampard dans la capitale anglaise, il est parvenu à relancer Chelsea. Les Blues ont terminé 4es de Premier League et ont été finalistes de la FA Cup. Lié au club londonien jusqu’en 2022, Thomas Tuchel devrait voir son bail prolonger suite à ce sacre européen, le premier de sa carrière.