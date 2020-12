PSG Mercato : Thomas Tuchel viré du Paris Saint-Germain !

Publié le 24 décembre 2020 à 11:30

L'information vient de tomber ce jeudi en fin de matinée, Thomas Tuchel n'est plus l'entraîneur du PSG, selon des informations de Bild et Sky Sports ! Une nouvelle choc alors que le Paris SG vient de remporter une large victoire contre Strasbourg (4-0), mais ne pointe qu'à la troisième place du classement de Ligue 1 alors que la mi-saison approche.

Thomas Tuchel viré du PSG !

C'était totalement inattendu à ce moment de la saison du PSG, mais Thomas Tuchel a bel et bien été limogé de la tête de l'équipe parisienne. L'information a été annoncée par les médias allemand et anglais Bild et Sky Sports, et confirmée par L'Equipe. Alors que son contrat courait jusqu'en juin 2021 et qu'on le croyait en sécurité après avoir qualifié le PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions à la première place du groupe, l'entraîneur allemand a été informé de la fin de ses fonctions par ses dirigeants dans la nuit, selon le quotidien sportif français. Une décision qui survient après une polémique à la suite des propos tenus par Thomas Tuchel au média allemand Sport1, que le technicien a dû désamorcer en conférence de presse. Mais selon L'Equipe, la décision prise en interne n'est pas due à ces récentes sorties.

Doha prend une décision radicale

L'orage planait depuis quelque temps au-dessus de la tête de Thomas Tuchel. Ce dernier a beaucoup critiqué le manque de reconnaissance dont on lui a fait preuve après une saison 2019-2020 marquée par quatre trophées et une première finale de Ligue des champions dans l'histoire du club. Le coach allemand avait également une relation difficile avec son entraîneur sportif Leonardo. Il avait vivement critiqué le mercato réalisé cet été par le Brésilien, ce qui avait été une source de tension supplémentaire au sein du club. Doha devait faire un point cet hiver sur la situation de Tuchel et a donc tranché rapidement, avant l'ouverture d'un mercato hivernal qui s'annonce animé pour le PSG. Thomas Tuchel était arrivé sur le banc du Paris SG en juin 2018.













Par Matthieu