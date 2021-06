PSG Mercato : 0€, l’OL frappe un gros coup au Paris Saint-Germain

Publié par JEAN-LUC D le 01 juin 2021 à 15:00

À quelques jours de l’ouverture officielle du mercato estival, les lignes bougent déjà dans les différents états majors des clubs. En France, l’ OL est sur le point de frapper un gros coup du côté du PSG. Explications.

Mercato PSG : Perle Morroni aurait choisi l’OL

Proche du titre de championne de France, la section féminine du Paris Saint-Germain va perdre plusieurs de ses éléments selon les informations de RMC Sport. En effet, si Olivier Echouafni et ses filles sont à une victoire (vendredi contre Dijon) d’un sacre en D1 Arkema, le PSG va devoir se reconstruire pour la saison. En dehors de l’entraîneur, dont l’avenir n’a pas encore été tranché, les joueuses en fin de contrat vont quitter le navire. Ce mardi, le journal Le Parisien annonce ainsi que la latérale gauche Perle Morroni a d’ores et déjà dit « oui » à l’Olympique Lyonnais en vue d’une arrivée gratuite cet été.

L’internationale française de 23 ans a notamment été convaincue par une « offre très alléchante » de Jean-Michel Aulas. Élue « meilleure latérale gauche de la décennie formée au PSG » par les supporters du club de la capitale, Perle Morroni remporte également le titre de meilleure latérale gauche de D1 lors de la saison 2018-2019. Auteur d'1 but et 3 passes décisives en 16 matchs de championnat cette saison, PerleMorroni s’apprête donc à aller renforcer le principal concurrent local de son club formateur. Et elle n’est pas la seule.

Christiane Endler et Signe Bruun déjà promis à l’OL

Avant Perle Morroni, l’Olympique Lyonnais a déjà mis la main sur deux autres joueuses du Paris SG. Jeudi dernier, Le Parisien annonçait déjà un accord entre le club lyonnais et l’actuelle gardienne du PSG, Christiane Endler. Selon le quotidien régional, tout est réglé entre les deux parties et l’internationale chilienne de 29 ans va remplacer dans les buts lyonnais Sarah Bouhaddi, prêtée au club américain d’OL Reign. Les Gones vont aussi récupérer l’attaquante danoise Signe Bruun (23 ans).

« Les discussions quant à une éventuelle prolongation ont démarré très tôt dans la saison, surtout pour Endler et Paredes, car le PSG souhaitait les conserver. Ce fut un échec », indique RMC Sport. Endler et Brunn vont donc rester en France et rejoindre « l’ennemi » lyonnais.