Chelsea Mercato : Officiel, Tuchel prolonge avec les Blues !

Publié par Timothy le 04 juin 2021 à 16:30

Arrivé sur le banc de Chelsea fin janvier, Thomas Tuchel s'est vite imposé chez les Blues. Un succès qui conduit naturellement à la prolongation de son contrat.

Chelsea a officialisé, ce vendredi, la prolongation de son entraîneur pour deux saisons supplémentaires. Lié jusqu’en juin 2022, Thomas Tuchel se retrouve désormais sous contrat avec les Blues jusqu’en 2024. Une prolongation contractuelle qui intervient avec le brillant résultat de son équipe en finale de la Ligue des Champions (0-1 face à Manchester City). Et permettant à Chelsea de soulever sa deuxième coupe aux grandes oreilles après celle remportée en 2012 contre le Bayern Munich.

"Je ne peux pas imaginer une meilleure occasion pour un renouvellement de contrat", atteste le technicien allemand dans un communiqué du club. "Je suis reconnaissant pour l'expérience et très heureux de faire partie de la famille Chelsea. Il y a beaucoup plus à venir et nous attendons avec impatience nos prochaines étapes avec ambition et beaucoup d'impatience."

Tuchel : Deux finales de Ligue des champions d'affilée

Chelsea a remporté 19 matchs pour 5 défaites et 16 buts encaissés sur les 30 matchs dirigés par Thomas Tuchel, toutes compétitions confondues. L'ex-entraîneur du PSG, limogé le 29 décembre 2020, est devenu le premier entraîneur à disputer deux finales de Ligue des champions d'affilée dans deux clubs différents.

L'entraîneur allemand a rapidement rebondi en Premier League en prenant la suite de Frank Lampard à Chelsea. Il a permis aux Blues d’améliorer leurs résultats en championnat et de s'assurer une présence dans le top 4 à l’issue de la saison. "Quand Thomas s’est joint à nous en janvier, il y avait encore tant de choses à jouer au niveau national et en Europe. Il s’est installé sans problème et a immédiatement fait partie intégrante de la famille Chelsea", a salué Marina Granovskaia, la dirigeante des Blues.

Avant de poursuivre : "Il était crucial de nous ramener dans le top 4 de la Premier League, et nous ne pouvions pas être plus heureux de notre succès en Ligue des champions qui a couronné une saison remarquable à Chelsea. Nous sommes évidemment très heureux de conserver Thomas pour deux autres années, et nous attendons avec impatience d’autres réalisations dans les saisons à venir."