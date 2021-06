PSG Mercato: Le Paris SG vise un entraîneur du FC Barcelone

Publié par JEAN-LUC D le 11 juin 2021 à 13:16

Même si les rumeurs autour de l’avenir de Mauricio Pochettino ont baissé en intensité, le PSG est toujours à la recherche d’un entraîneur et pourrait avoir trouvé l’oiseau rare au FC Barcelone.

Le PSG remercie Olivier Echouafni pour ses trois saisons au club

Malgré un sacre historique en D1 Arkéma, Olivier Echouafni n’a pas trouvé d’accord avec le Paris Saint-Germain afin de renouveler son contrat qui expire le 30 juin. Arrivé en 2018, le coach français quitte donc son poste d’entraîneur en charge de l'équipe féminine du PSG. Le club de la capitale a officiellement annoncé la nouvelle jeudi soir. « Le Paris Saint-Germain souhaite remercier chaleureusement Olivier pour la qualité de son travail à la tête de la Section Féminine et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière d’entraîneur », a écrit le club parisien.

De son côté, l’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille a remercié le club pour ses trois années passées dans la capitale. « C’est une grande fierté d’avoir écrit une page si importante dans l’histoire de ce glorieux club. Je remercie le Président Nasser Al-Khelaïfi, les dirigeants, les différents staffs, les supporters et, bien entendu, l’exceptionnel groupe de joueuses sans qui cet exploit n’aurait jamais été possible. Je souhaite le meilleur au Paris Saint-Germain dans les années à venir », a réagi le désormais ex-coach des féminines du Paris SG. En quête d’un nouveau technicien pour prendre les rênes de son équipe féminine, le club rouge et bleu aurait des vues du côté du FC Barcelone.

Un entraîneur du Barça pour remplacer Olivier Echouafni ?

Si récemment les noms de Gérard Prêcheur, ancien cadre de la FFF et entraîneur de l’Olympique Lyonnais, ainsi que celui de Bernard Mendy, adjoint de Patrice Lair et d’Olivier Echouafni, ou encore celui de Cédric Voutier ont été cités, le PSG se dirige vers la nomination d’un entraîneur étranger pour sa section féminine de football comme l’a déjà annoncé le journal Le Parisien.

En effet, d’après les toutes dernières informations de RMC Sport, le Paris Saint-Germain fait de Rafel Navarro, entraîneur adjoint du Barça, vainqueur de l’UEFA Women’s Champions League, le grand favori pour succéder à Echouafni. Toutefois, le journaliste Loïc Tanzi, qui lâche une information, précise que rien n’est encore fait dans ce dossier puisque le nouveau directeur sportif des féminines, Ulrich Ramé, « multiplie les rendez-vous ces derniers jours pour avancer sur le profil du nouveau coach ». Affaire à suivre…