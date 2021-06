PSG Mercato : Le Paris Saint-Germain se sépare de son entraîneur

Publié par JEAN-LUC D le 10 juin 2021 à 11:30

Alors que les rumeurs s’amplifient autour de l’avenir de Mauricio Pochettino, qui aurait des envies d’ailleurs, le PSG vient de prendre la décision de mettre un terme à sa collaboration avec l’un de ses entraîneurs.

Le PSG a décidé de ne pas prolonger Olivier Echouafni

« Quand vous gagnez un titre, on ne peut pas parler de fin de cycle. Bien au contraire. Quand on a mis en place la construction d’un groupe, il faut être capable de continuer à surfer dessus. Les fondations sont très bonnes. Pour l’instant, on est en train de discuter. Rien n’est acté. Si c’est pour perdre toutes ses meilleures joueuses et ne pas avoir les moyens d’aller chercher une Ligue des Champions, ce sera compliqué. Les objectifs peuvent être élevés, mais si vous n’avez pas tous ces éléments-là, ça paraît difficile. »

Après avoir offert à la section féminine du PSG son premier titre de champion de France, mettant ainsi fin à un règne sans partage de 14 ans de l’Olympique Lyonnais, Olivier Echouafni se voyait bien continuer l’aventure. Malheureusement, l’entraîneur français et ses dirigeants ne sont pas parvenus à trouver un accord pour la reconduction de son engagement qui se termine le 30 juin. D’après les informations du journal L’Équipe, « Olivier Echouafni et Bruno Valencony l’entraîneur des gardiens, ont appris ce mercredi qu’ils ne resteraient pas la saison prochaine, comme peut-être aussi Sébastien Lopez-Guia, le préparateur physique ».

Toujours selon la même source, « les discussions pour une éventuelle prolongation n’étaient pas très actives » entre la direction du PSG et l’ancien milieu de terrain de l’ OM. Les dirigeants parisiens vont donc désormais se mettre à la recherche d’un nouveau coach pour leur équipe féminine.

Mercato PSG : Qui pour remplacer Olivier Echouafni ?

Selon le quotidien sportif, si le nom de l’ancien entraîneur lyonnais Gérard Prêcheur a été un moment cité pour prendre la succession d’Echouafni, le club de la capitale opterait désormais pour un technicien étranger. Un choix que va bientôt faire Ulrich Ramé annoncé pour occuper le rôle de directeur sportif des féminines. L’été s’annonce chaud chez au Paris SG féminin.