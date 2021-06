OM Mercato : Duel avec le LOSC pour ce coup à 25 M€ !

Publié par Timothée Jean le 15 juin 2021 à 08:30

À la recherche d’un nouveau gardien de but, l’ OM a jeté son dévolu sur Alessio Cragno. Mais le LOSC est également entré dans la danse pour le portier italien de Cagliari.

Le LOSC bouscule l’ OM pour Alessio Cragno

Pour bien figurer sur la scène européenne et nationale la saison prochaine, l’ OM s’active pour renforcer au maximum son groupe. La direction de l’Olympique de Marseille s’active déjà pour boucler ses premières emplettes. Et si pour l'heure les différentes rumeurs concernent davantage les joueurs de champs, le poste clé du gardien de but n'est pas à mettre de côté. Car l’Olympique de Marseille compte attirer un nouveau gardien de but afin de concurrencer l’incontournable Steve Mandanda.

C’est dans cette perspective que les dirigeants marseillais ont lancé la quête d’un nouveau gardien de but numéro 2 afin de compenser le départ de Yohan Pélé. Et si les noms d’Alexander Nübel (Bayern Munich) et Esteban Andrada (Boca Juniors) sont évoqués, il semblerait que Pablo Longoria s’intéresse désormais à Alessio Cragno. Selon la Nuova Sardegna, le président de l’ OM s’intéresse de très près au profil du portier de Cagliari. Mais un nouveau courtisan vient de s’inviter dans la danse. Selon la source, le club lillois a pris des renseignements concernant le joueur de 26 ans, notamment sur sa disponibilité et le prix réclamé par Cagliari.

Alessio Cragno, c’est 25 M€ !

Les dirigeants du LOSC songeraient à recruter Alessio Cragno afin de remplacer Mike Maignan qui a rejoint l’AC Milan. Cependant, le dossier s’annonce très compliqué pour les clubs français. Cagliari réclame pas moins de 25 millions d’euros pour son gardien de but de 26 ans. On imagine mal les dirigeants marseillais débourser un tel montant pour un gardien de but. Et la concurrence du LOSC pourrait encore faire grimper le prix du portier italien.