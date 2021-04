OM : Steve Mandanda évoque son avenir et un gros regret

Publié par Matthieu le 01 avril 2021 à 10:00

À 36 ans et plus de 500 matches avec l'OM, Steve Mandanda commence à penser à l'avenir. L'emblématique gardien du club marseillais est sous contrat jusqu'en juin 2024 et n'imagine pas vraiment son avenir ailleurs qu'à l'Olympique de Marseille. Pour Onze Mondial, l'international français a évoqué son après carrière, mais également la saison actuel du club olympien, marquée par un changement d'entraîneur.

Mandanda regrette le départ de Villas-Boas

Steve Mandanda a regretté le départ d'André Villas-Boas de l'OM. Les deux hommes étaient très proches, le second a d'ailleurs envoyé un message touchant au premier à la suite de sa démission. "Son départ a été une déception pour moi. C’est quelqu’un que j’aime beaucoup, je le respecte énormément. J’avais une relation forte avec lui, on échangeait énormément. J’aurais tellement aimé que ça se termine d’une meilleure façon, avec un titre ou une nouvelle qualification en Champions League. Il y a eu des moments difficiles entre la direction et lui. Il m’a expliqué les raisons de son départ. Je ne peux qu’accepter. En tout cas, je le recroiserai et je le reverrai avec grand plaisir parce que ce monsieur nous a beaucoup aidés."

L'arrivée de Sampaoli

Cependant, l'OM a hérité d'un entraîneur bouillant pour remplacer le Portugais, avec l'arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc marseillais. "Le nouveau coach est plein d’énergie positive. Il est venu avec une idée bien en tête, il sait exactement les principes de jeu qu’il souhaite mettre en place, a expliqué Steve Mandanda. (…) Tu me dis qu’il nous a tous pris un par un à son arrivée. Tu as lu ça dans la presse. Mais la réalité, c’est qu’il ne nous a jamais pris un par un. Oui, il est venu échanger et discuter avec nous sur le terrain ou en dehors, mais il n’a jamais fait d’entretien individuel comme indiqué dans la presse. Pour lui, le plus important, c’est ce qu’il se passe sur le terrain."

Un avenir forcément à l'OM

Quant à son futur, il se fera à proximité du Stade Vélodrome et de la Commanderie. "Je vois mon avenir forcément ici, à Marseille, parce que j’ai tout appris ici, tout gagné, tout vécu. Donc je le vois au club, a révélé Steve Mandanda. Dans quel rôle ? Comment ? Quand ? Je ne sais pas encore. Ce qui est sûr, c’est que je ne m'imagine pas ailleurs qu’ici. Et oui, je pense rester dans le football. (…) À partir du moment où je suis encore sur le terrain, c’est difficile de me projeter. Aucun poste ne m’intéresse pour le moment. Tout simplement parce que j’aimerais bien toucher à tout avant de me positionner. Je ne sais pas si j’aurai envie d’être entraîneur des gardiens, entraîneur des jeunes, être dans les bureaux pour de l’administratif ou du sportif."