FC Nantes Mercato : Un attaquant de Ligue 2 proposé à Kombouaré

Publié par ALEXIS le 15 juin 2021 à 15:33

Le FC Nantes attend toujours sa première recrue du mercato estival. Plusieurs pistes sont attribuées aux Canaris, comme le patron du recrutement Mogi Bayat est très actif sur le marché. Le nom d'un nouvel attaquant circule cette semaine dans la Cité des Ducs, pour remplacer Randal Kolo Muani, annoncé en instance de transfert.

FC Nantes : Baptiste Guillaume à la place de Kolo Muani ?

Les pistes offensives du FC Nantes sont nombreuses en ce début de mercato estival. De Chris Bedia à Ali Gholizadeh de Charleroi SC (Belgique) en passant par Renaud Ripart du Nîmes Olympique (relégué en Ligue 2). Ce mardi, c’est le nom de Baptiste Guillaume qui est lancé sur les tablettes du club de Waldemar Kita. D’après le compte Twitter MSV, les services de l’attaquant de Valenciennes FC (Ligue 2) ont été proposés au FCN en vue d’un transfert. « L’ancien du RC Lens et du LOSC aurait été proposé par un proche du président Kita », a écrit la source sur les réseaux sociaux. Il faut noter que le FC Nantes se prépare au départ de Randal Kolo Muani très courtisé en ce moment. L’avant-centre de 22 ans est sollicité par trois clubs de Bundesliga : le RB Leipzig, l’Eintracht Francfort et le Bayern Leverkusen.

Un attaquant rodé de la Ligue 1 et Ligue 2

Baptiste Guillaume a été formé au Racing Club de Lens. Club au sein duquel il a fait ses débuts chez les professionnels entre 2012 et 2015 en Ligue 2, puis en Ligue 1. Il a également joué à Lille OSC, au RC Strasbourg (L2 en 2016-2017), à Angers SCO (2017-2018) et au Nîmes Olympique (2018-2019). L'attaquant belge de 26 ans défend les couleurs de VAFC depuis juillet 2019. Il est sous contrat avec le club du Nord jusqu’en juin 2023 et son coût est estimé à 1,6 M€. Un montant dans les cordes du FC Nantes.