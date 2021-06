Stade Rennais : Le SRFC à la lutte pour un ancien stéphanois

Publié par Ange A. le 19 juin 2021 à 09:30

Le Stade Rennais est à la quête d’un nouveau défenseur central après le départ de Damien Da Silva à Lyon. Si Rennes était jusqu’ici intéressé par Loïc Badé, le club breton se tourne désormais vers William Saliba.

Le Stade Rennais entre dans la danse pour Saliba

Suite au départ de son capitaine Damien Da Silva, le Stade Rennais doit se trouver un nouveau défenseur central. Jusqu’ici, c’est le nom de Loïc Badé qui revenait avec insistance pour remplacer l’ancien capitaine de Rennes. Mais dans ce dossier, le SRFC fait face à la fermeté du RC Lens. Les Sang et Or ont déjà repoussé deux offres du SRFC pour leur défenseur de 21 ans. Le club artésien réclame notamment 20 millions d’euros pour lâcher l’ancien havrais recruté en tant que joueur libre l’été dernier. Débouté sur la piste Badé, Florian Maurice compte piocher du côté d’Arsenal comme l’indique Ouest France. Le journal régional croit savoir que le directeur sportif rennais s’intéresse à William Saliba, poussé vers la sortie chez les Gunners.

Grosse concurrence pour le SRFC dans le dossier Saliba

Indésirable à Arsenal, William Saliba est condamné à un départ du club londonien cet été. Il n’entre pas dans les plans de Mikel Arteta. Le coach des Gunners souhaite même enrôler Ben White de Brighton pour oublier Saliba comme le fait savoir Sky Sports. Sur le départ, le joueur formé à l’AS Saint-Étienne ne manque pas de prétendants notamment en Ligue 1. L’Olympique de Marseille et l’OGC Nice sont également à la lutte pour rapatrier définitivement le défenseur de 20 ans. Celui-ci a retrouvé du temps de jeu lors de son prêt à Nice. Convaincu des performances de l’ancien stéphanois (22 matchs, 1 but), le club azuréen souhaite désormais le conserver. Mais la tâche s’annonce compliquée pour le Gym puisqu’en face Marseille et le Stade Rennais sont qualifiés pour une Coupe d’Europe. Un argument non négligeable pour s’attirer les faveurs du natif de Bondy.