Stade Rennais : Nouvelle offensive à 15 M€ pour un défenseur

Publié par Ange A. le 14 juin 2021 à 08:00

Le Stade Rennais cible Loïc Badé pour assurer la succession de Damien Da Silva. Le SRFC vient de formuler une nouvelle offre pour le jeune défenseur central du RC Lens.

Le Stade Rennais revient à la charge pour Loïc Badé

Le Stade Rennais se cherche un nouveau défenseur central suite au départ de son capitaine Damien Da Silva. Le défenseur de 33 ans s’est engagé en tant que joueur libre avec l’Olympique Lyonnais. La direction de Rennes souhaite faire de Loïc Badé son successeur au Roazhon Park. Le SRFC est même déjà passé à l’offensive pour le sociétaire du RC Lens. Mais le club nordiste se montre exigeant pour son défenseur de 21 ans. Ouest France révèle en effet qu’une première offre de Rennes a été déboutée par le RCL. Le journal régional assure en effet que le RC Lens exige un montant de loin supérieur aux 13 millions d’euros proposés par le Stade Rennais. Foot Mercato assure que le club breton est revenu à la charge pour l’ancien Havrais.

Une offre du SRFC revue à la hausse pour Badé

D’après le journal en ligne, la direction du Stade Rennais propose désormais 15 millions d’euros bonus compris pour le défenseur central. Lequel serait intéressé par le projet du SRFC. La source assure en effet que Loïc Badé voit Rennes comme « un parfait tremplin avant de s’envoler vers l’étranger ». Le jeune défenseur ne manque pas en effet de courtisans hors des frontières nationales. Villarreal, l’Atlético, Séville, l’OL, Leicester et Brighton sont présentés par le média spécialisé comme des prétendants du Sang et Or. Reste maintenant à savoir si le RC Lens va accepter libérer Badé contre 15 M€. Ouest France indique que le club artésien attend au moins 25 millions d’euros pour son solide défenseur.