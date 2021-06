ASSE Mercato : Un premier renfort officialisé chez les Verts

Publié par Ange A. le 20 juin 2021 à 02:30

L’AS Saint-Étienne vient d’accueillir un jeune défenseur polyvalent en provenance du Nîmes Olympique. Le nouveau joueur de l’ ASSE a officialisé sa signature samedi sur les réseaux sociaux.

Un nouveau défenseur débarque à l’ ASSE

Pour le mercato estival, Claude Puel a érigé l’arrivée d’un défenseur central et d’un attaquant en priorité. L’AS Saint-Étienne a été en souffrance dans ces deux secteurs lors du dernier exercice. Recruter à ces postes constitue donc une urgence pour le technicien stéphanois cet été. Cependant, il ne faut pas s’attendre à la signature d’un grand nom chez les Verts. En plein processus de vente, l’ ASSE courtise les joueurs libres et ceux avec une faible valeur marchande. Le club ligérien vient de frapper un premier coup en recrutant un jeune défenseur en provenance du Nîmes Olympique. Le futur pensionnaire de Ligue 2 a libéré Pierre Mbemba de sa dernière année de contrat en raison des soucis de son centre de formation.

Les détails du contrat de Mbemba à Saint-Étienne

Âgé de 17 ans, Pierre Mbemba a annoncé sa signature à l’AS Saint-Étienne sur les réseaux sociaux. Le polyvalent défenseur, pouvant évoluer en tant que récupérateur au milieu, a signé un contrat aspirant d’un an. Il devra donc prouver s’il veut poursuivre l’aventure dans le Forez. Il en est d’ailleurs conscient comme il l’a fait savoir dans son post. « Très heureux de vous annoncer ma signature à l’ ASSE. Je remercie ma famille, mes agents et le Nîmes Olympique des deux belles saisons passées dans le club. Le plus dur reste à venir », a-t-il écrit. Le jeune défenseur central va effectuer ses débuts avec les U19 stéphanois et la réserve. Il devra se montrer convaincant pour taper dans l’œil de Claude Puel.