Amiens SC Mercato : Le capitaine justifie son départ en Italie

Publié par Ange A. le 25 juin 2021 à 06:30

L’ Amiens SC vient d’enregistrer un coup dur. Le Sporting vient de perdre un cadre son effectif. Capitaine d’Amiens, Alexis Blin a décidé de quitter le club picard pour une formation de D2 italienne. Un choix que le milieu de terrain a justifié.

Alexis Blin quitte l’ Amiens SC pour la D2 italienne

Dixième de Ligue 2 BKT la saison dernière, l’ Amiens SC n’a pas réussi à remonter en Ligue 1. Le club picard évoluera de nouveau en deuxième division pour la saison à venir. Un exercice que le Sporting va disputer sans Alexis Blin. Capitaine d’Amiens, le milieu défensif de 24 ans va vivre sa première expérience à l’étranger. Après trois saisons au Toulouse FC et trois autres à Amiens, le milieu va découvrir le championnat italien. Il s’est engagé avec Lecce, pensionnaire de Serie B, la deuxième division italienne. Alexis Blin a signé un contrat de trois ans, plus une année en option. Interrogé par Le Courrier Picard, le joueur a justifié ce choix de carrière plutôt surprenant.

Les raisons de la signature de Blin à Lecce

S’il n’a pas pu relever le challenge d’une promotion dans l’élite avec l’ Amiens SC, Alexis souhaite le relever en Italie. Son nouveau club a loupé de peu la promotion en Serie A la saison dernière. Quatrièmes du championnat, les Giallorossi n’ont pas réussi à obtenir la montée via les play-off. Nouvelle signature du club italien, Blin espère relever le défi avec la formation transalpine. « Le club m’a exposé son projet et a insisté en ayant l’ambition de monter. Je ne me suis pas posé la question longtemps […] Lecce aura l’ambition de monter et c’est un challenge excitant. Je vais découvrir une nouvelle culture et j’en avais envie. Depuis longtemps, je voulais parler une autre langue et cela va être sympa », a expliqué le milieu au journal régional.