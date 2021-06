ASSE : Ligue 1, Sainté a tenté un coup pour ses supporters

Publié par ALEXIS le 26 juin 2021 à 11:58

L’ ASSE a tenté de satisfaire ses supporters en demandant à la LFP d’aménager son calendrier de la saison 2021-2022. Mais la requête du club ligérien n’a pas été entendue à 100%.

L' ASSE n'a pas réussi à aménager son calendrier

L’ ASSE va jouer quatre de ses matchs de Ligue 1, cette saison, en semaine, selon le calendrier officialisé par la LFP. Selon les informations du quotidien Le Progrès, Sainté avait introduit une demande auprès de la Ligue de football professionnel afin d'obtenir l'aménagement du calendrier de ses matches. Les Stéphanois souhaitaient jouer les matchs en question à l'extérieur, mais leur demande n’a pas été satisfaite entièrement par l’instance du football français.

L’argument de l’AS Saint-Étienne était pourtant relativement solide. En effet, l'ASSE a fait savoir que ses supporters viennent de loin pour assister aux matchs de leur équipe si chère, et se déplacer en masse au chaudron en semaine serait difficile pour eux. Il faut noter que la requête a été formulée avant la publication officielle du calendrier de l’exercice 2021-2022 par la LFP. Et cette pratique est autorisée. Mieux, les demandes des clubs sont souvent prises en compte par la Ligue. Mais cette fois, l' As St-Étienne n’a pas eu gain de cause sur toute la ligne.

Les quatre matchs en semaine de Sainté

Finalement, les Verts joueront 3 matchs de championnat à l'extérieur et un à domicile en semaine. Ils recevront le FC Nantes à Geoffroy-Guichard le mercredi 22 décembre (19e journée de Ligue 1). Pour les déplacements, l' ASSE se rendra sur le terrain de l’AS Monaco pour la 7e journée journée de Ligue 1 le mercredi 22 septembre 2021. Le club va ensuite partir à Brest (16e journée) le mercredi 1er décembre 2021 et à Bordeaux (33e journée) le mercredi 20 avril 2022.

Notons que rien n'est encore assuré concernant la présence d'un grand nombre de spectateurs dans les stades, lors de la nouvelle saison.