AS Monaco Mercato : Gros démenti dans le dossier Jérôme Boateng

Publié par Timothée Jean le 26 juin 2021 à 08:00

Libre de tout contrat depuis son départ du Bayern Munich, Jérôme Boateng est annoncé avec insistance dans le viseur de l’AS Monaco. Mais le club monégasque, par la voix de son directeur sportif, a tenu à rétablir la vérité sur cette affaire.

Mercato : Pas de piste Jérôme Boateng à l'AS Monaco

En fin de contrat avec le Bayern Munich, Jérôme Boateng n'a pas été prolongé par les dirigeants munichois. Le club bavarois a officialisé son départ à l’issue de l’exercice 2020-2021. Désormais libre de tout contrat, le défenseur central devra trouver un nouveau challenge pour la suite de sa carrière.

En quête de renfort défensif, l’AS Monaco a flairé la belle affaire. Le club monégasque voudrait recruter Jérôme Boateng gratuitement lors de ce mercato estival. L’entraineur Niko Kovac connait bien le champion du monde 2014 pour l'avoir dirigé lorsqu'il entraînait au Bayern Munich. C'est lui qui serait à la base de l'intérêt du club du Rocher pour le joueur. Aux dernières nouvelles, le club de Principauté aurait approché Jérôme Boateng en lui soumettant un contrat jugé intéressant. Des informations vite démenties par le directeur sportif Paul Mitchell.

« Jérôme est un professionnel extraordinaire, Niko Kovac connait son profil, mais notre projet est différent. On est plus dans les investissements sur le long terme et les profils à faire progresser », a assuré le dirigeant monégasque vendredi, en conférence de presse. Les propos de Paul Mitchell viennent donc mettre un terme aux rumeurs concernant une possible arrivée de Boateng sur le Rocher.

D’autres clubs à l’affût pour Jérôme Boateng

Si l’AS Monaco n’est pas intéressé par son profil, le défenseur expérimenté ne manque pas de courtisans. En effet, Jérôme Boateng a des touches du côté de la Premier League. Le défenseur central allemand de 32 ans serait une cible de choix pour Tottenham. La presse allemande l’annonce également du côté de la Major League Soccier, même si aucun club n’est pour l’instant évoqué dans ce championnat de football américain. Libre de tout contrat, le défenseur central aura l’embarras du choix pour la suite de sa carrière loin du Bayern Munich, son club de cœur.