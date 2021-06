Premier League Mercato : Vieira donne son accord à Crystal Palace !

Publié par Thomas le 29 juin 2021 à 17:01

L'information courait depuis ce matin, elle est désormais officielle. L'ancien milieu de terrain d'Arsenal et ex-entraîneur de l'OGC Nice, Patrick Vieira, a donné son accord pour entraîner l'équipe de Crystal Palace. Bien que les négociations soient encore en cours, l'annonce d'une officialisation n'est qu'une question d'heure. Selon le media Sky Sport, l'ex-entraîneur du Borussia Dortmund, Lucien Favre, était pressenti pour prendre les rênes du club londonien mais a finalement rejeté l'offre. Un accord de principe a été signé entre les deux parties selon le correspondant anglais David Ornstein. Après des semaines de négociations avec différents entraîneurs, Steve Parish, président des Eagles, a jeté son dévolu sur Patrick Vieira, ancienne gloire de Premier League.

Vieira : Des débuts compliqués à l'OGC Nice

Alors que l'annonce d'un accord entre le club de Premier League et le coach français a fait l'effet d'une bombe chez les tabloïds anglais, elle ne reste pas moins surprenante aux vues de la modeste expérience de Patrick Vieira sur un banc. Son passage à Nice a été pour le moins tumultueux. Arrivé en 2018, le néo-coach devait relever la lourde tâche de reprendre un club après deux coach expérimentés (Claude Puel et Lucien Favre). L'ancien champion du monde 98 était alors venu avec des idées sur le jeu très ambitieuses. Cependant, les mauvais résultats des aiglons lors de l'exercice 2020, et notamment l'élimination précoce en Ligue Europa, ont eu raison du coach français qui s'était alors fait limoger, remplacé par son adjoint, le roumain Adrian Ursea.

Un retour dans son championnat de prédilection

Si son passage comme entraîneur ne lui a pas réussi lors de son passage au Gym, la venue de Patrick Vieira en Angleterre n'est pas anodine. L'ex-milieu de terrain a brillé sous les couleurs d'un autre club londonien, Arsenal de 1996 à 2005, où il écrira les pages les plus glorieuses de sa carrière. Capitaine de l'équipe des invincibles en 2003-2004, le joueur a su se démarquer par sa polyvalence, il est considéré aujourd'hui comme l'archétype du milieu qui sait à la fois défendre et attaquer. Adulé à Londres, le Français aura fort à faire pour se défaire de sa notoriété de joueur et s'imposer comme un grand entraîneur.





