FC Nantes Mercato : Revirement, une bonne nouvelle pour le FCN

Publié par ALEXIS le 14 juillet 2021 à 11:13

Interdit de « recruter à titre onéreux », par la DNCG, le FC Nantes a fait appel de cette décision. Et le club a été entendu par la commission d’appel qui a cassé la première décision mardi.

Le FC Nantes peut désormais recruter

Lors de son passage devant la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels, la gestion du FC Nantes n’avait pas été approuvée par le gendarme financier de la LFP. La Direction nationale de contrôle de gestion (DNCG) avait imposé aux Canaris, « l’encadrement de leur masse salariale et l’interdiction de recruter à titre onéreux ». Ayant fait appel de la décision rendue à l’issue de l’audition du 2 juillet dernier, le FCN a obtenu gain de cause. Ce mardi, la Commission d’appel de la DNCG « a levé intégralement les mesures prononcées en première instance ».

Une décision qui réjouit logiquement les Jaune et Vert. « Suite à l’audition de ce jour, le club se félicite de la décision de la Commission d’appel de la DNCG, levant intégralement les mesures prononcées en 1re instance. Le club peut ainsi poursuivre sereinement sa préparation de début de saison 2021-2022 », a annoncé dans un communiqué le FC Nantes.

Qui au FCN à la suite de Cyprien et Descamps ?

Le FC Nantes va ainsi poursuivre son recrutement de nouveaux joueurs. Avant l’interdiction de la DNCG, les Canaris avaient recruté le gardien de but Rémy Descamps (25 ans) au RSC Charleroi (en Belgique) et ils se sont fait prêter Wylan Cyprien par Parme Calcio, relégué en deuxième division italienne (Série B). À noter que Renaud Ripart, attaquant et capitaine du Nîmes Olympique (Ligue 2), est l'une des cibles du coach Antoine Kombouaré.