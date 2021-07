FC Nantes Mercato : Un échec de Kombouaré confirmé à Nîmes !

Publié par ALEXIS le 12 juillet 2021 à 14:12

Courtisé par l’ ASSE et annoncé tout proche du FC Nantes, l'attaquant du Nîmes Olympique, Renaud Ripart, devrait signer à l’ES Troyes AC, sauf revirement de dernière minute. Il a fait une annonce dans ce sens.

Nîmes : Renaud Ripart ne viendra pas au FC Nantes

Cible prioritaire du FC Nantes, Renaud Ripart va finalement rejoindre l’ES Troyes AC. Sa signature chez le promu se précise. Au moment de faire ses adieux à ses coéquipiers du Nîmes Olympique, le meilleur buteur des Nîmois la saison dernière a indiqué qu’il rejoint le club promu en Ligue 1 et non le FCN, selon les informations de Loïc Tanzi de RMC Sport. « Renaud Ripart a annoncé à certains de ses proches et coéquipiers qu’il avait choisi de rejoindre Troyes. Le transfert devrait se finaliser bientôt », a révélé le journaliste sportif.

Notons que l’ESTAC a affronté les Crocos en match amical de préparation de la nouvelle saison, samedi. Une rencontre qui semble avoir donné un coup d’accélérateur au dossier du polyvalent joueur de Nîmes Olympique, relégué en Ligue 2. Troyes a certes fait une offre intéressante estimée entre 2 et 3 M€, mais l’ex-capitaine du club nîmois est aussi séduit par le projet de Laurent Batlles, comparativement à celui d’Antoine Kombouaré au FC Nantes.

Renaud Ripart aurait pu être transféré pour 5 M€

Renaud Ripart a terminé en tête des buteurs du Nîmes Olympique avec 11 réalisations la saison dernière. Polyvalent, il a joué à presque tous les postes de champ : avant-centre, ailier, milieu de terrain et arrière latéral (tant à droite qu’à gauche). Il est sous contrat avec Nîmes Olympique jusqu’en juin 2023, mais le club ne peut le garder dans son effectif en Ligue 2, vu son statut et les courtisans à ses trousses. Le transfert du joueur de 28 ans aurait pu rapporter 5 M€ à Nîmes, si l'on se réfère à sa valeur sur le marché des transferts.