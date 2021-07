Angers SCO Mercato : Officiel, 3e signature consécutive actée

Publié par ALEXIS le 16 juillet 2021 à 01:35

Angers SCO est très actif sur marché des transferts de cet été. Le club Anjou a acté une troisième signature consécutive, ce jeudi 15 juillet 2021.

Angers SCO transfère Blondon Meyapya du Cameroun

Le président Saïd Chabane a lancé le mercato d’Angers SCO dès la levée de la menace de relégation du club en Ligue 2 par la DNCG. Le Sporting Club de l’Ouest a recruté l’attaquant franco-ivoirien, Noah Nadje (17 ans), mardi, et le milieu de terrain marocain Azzedine Ounahi (21 ans), mercredi. Ce jeudi, c’est au tour de Blondon Meyapya de s’engager avec le SCO. L'arrière en provenance de Fauve Azur Élite FC (du Cameroun) a paraphé un contrat de 4 ans, soit jusqu’à fin juin 2025.

« International camerounais, le défenseur central Blondon Meyapya s'engage avec Angers SCO pour 4 saisons », a appris le club dans un message posté sur son compte Twitter. Il faut rappeler que l'emblématique entraîneur des Noir et Blanc, Stéphane Moulin a quitté le club après 11 saisons de suite (2011-2021) et s'est engagé avec le SC Caen en Ligue 2. Il a été remplacé sur le banc de touche des Angevins par Gérald Baticle.

Détermination du président Saïd Chabane

Lors de son premier passage devant la DNCG, Angers SCO avait été relégué en Ligue 2. Mais rapidement, le président Saïd Chabane s’est mis en règle vis-à-vis du gendarme financier des clubs professionnels. Ainsi, la sanction de la DNCG prononcée le 2 juillet dernier a été levée. Interrogé par Ouest-France sur son état d’esprit face aux affaires personnelles (agressions sexuelles aggravées) et aussi avec le club (Cheikh Ndoye et Olivier Pickeu), le patron des Scoïstes se dit toujours au front et prêt pour les combats.

« Je suis prêt à casser la g… à tout le monde (rire). Le jour où je n’aurai plus cette force, je partirai », a-t-il répondu à la question : « Dans quel état d’esprit êtes-vous personnellement ? » Pour finir, Saïd Chabane a déclaré : « C’est mon sang qui est à l’intérieur du club », justifiant ainsi l’engagement et la détermination qu’il met à défendre, protéger et développer Angers SCO.