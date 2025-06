Mercato : Après Zabarnyi, le PSG vise un autre crack à 50M€

Sur le point de boucler le transfert d’Ilya Zabarnyi contre un chèque de 65 millions d’euros, le PSG pourrait également se lancer dans la course pour la signature d’un autre crack estimé à 50 millions d’euros. Explications.

Mercato : Le PSG sur les rangs pour un autre international brésilien

Alors que Marquinhos ne devrait plus faire long feu sous le maillot rouge et bleu, un autre international brésilien pourrait débarquer pour renforcer les rangs du Paris SG. Si Luis Enrique a embarqué Gabriel Moscardo pour les. États-Unis en vue de la Coupe du Monde des Clubs, le Paris SG serait intéressé par le profil d’un autre Brésilien.

En effet, selon les informations de l’Insider Ekrem Konur, le conseiller sportif du PSG, Luis Campos, surveillerait la situation d’Ederson à l’Atalanta Bergame. Auteur de 5 buts et 2 passes décisives en 49 matches toutes compétitions confondues, le milieu de terrain de 25 ans intéresse plusieurs clubs, dont la Juventus Turin, Tottenham, le Bayern Munich et Al-Hilal, en Arabie Saoudite. 🚨🆕 #Atalanta 🇧🇷 #TransferNews

Ederson’s future is up in the air!



🔹 Atalanta stands firm at a €50M price tag.



🔹 Juventus, Al-Hilal, and Tottenham are in the race.



🔹 PSG and Bayern Munich have also been monitoring his situation. pic.twitter.com/hOMzzUunq9— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 15, 2025

Désireux d’attirer un nouveau milieu de terrain pour compenser un éventuel départ de Fabian Ruiz, le PSG apprécierait le profil d’Ederson. Pas forcément vendeur, l’Atalanta Bergame ne compte pas son joueur, encore sous contrat jusqu’en juin 2027.

Pour laisser filer Ederson, le club italien aurait fixé son prix à 50 millions d’euros. Pour le moment, la priorité au PSG reste la finalisation de l’arrivée d’Ilya Zabarnyi avec le board de Bournemouth. Mais Luis Campos pourrait se décider à passer à l’offensive pour recruter Ederson si l’entraîneur Luis Enrique valide le profil. Affaire à suivre…