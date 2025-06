Info Mercato : L’ASSE rêve grand, un ancien de l’OM arrive !

Soucieux de renforcer l’effectif d’Eirik Horneland pour affronter la Ligue 2 la saison prochaine, les dirigeants de l’ASSE ont lancé plusieurs pistes en vue du mercato estival. Un ancien de l’OM pourrait débarquer dans le Forez.

Mercato ASSE : Deux défenseurs dans les plans d’Eirik Horneland

L’ASSE, fraîchement reléguée en Ligue 2, semble déterminée à rebondir rapidement. Portés par une nouvelle gouvernance ambitieuse et des moyens financiers inédits, les Verts pourront vivre un mercato estival très animé, notamment dans le sens des arrivées, avec un budget compris entre 15 et 20 millions d’euros. Auteur de 12 buts en Ligue 1 cette saison, Lucas Stassin ne devrait pas poursuivre l’aventure avec l’AS Saint-Etienne.

Courtisé sur le marché des transferts, l’attaquant belge de 19 ans suscite l’intérêt de plusieurs clubs, poussant les dirigeants stéphanois à envisager un nouveau pari offensif pour le remplacer. D’après les informations du compte Transfert Radar sur X, l’ASSE serait ainsi très intéressée par le profil du jeune espoir marocain Amin Chiakha, jeune espoir du FC Copenhague.

L’international algérien de 19 ans a brillé pour sa première saison chez les pros avec 7 buts, dont 4 en Ligue Conférence. Un profil explosif qui n’a pas échappé à le coach de l’ASSE, Eirik Horneland, séduit par sa ressemblance avec Lucas Stassin. Mais l’AS Saint-Étienne souhaite aussi renforcer son arrière garde. Et à en croire la même source, « l’ASSE cible deux anciens (et actuel) joueurs de Strasbourg : Lucas Perrin (défenseur) et Marvin Senaya (latéral droit). »

Parti librement à Hambourg en août 2024, Lucas Perrin était en prêt cette saison du côté du FC Bruges. Le défenseur central de 26 ans intéresse l’ASSE, qui pourrait investir 2 millions d’euros pour le ramener en France cet été. Formé à l’OM et passé par le Racing Club de Strasbourg, le défenseur d’un mètre 88 pourrait apporter toute son expérience à l’ASSE pour la remontée en Ligue 1 la saison prochaine.

Toujours en défense, mais au poste de latéral droit, Marvin Senaya intrigue la direction stéphanoise. Le joueur de Strasbourg va revenir de son prêt à Lausanne et malgré une belle polyvalence, pourrait ne pas faire partie des plans de Liam Rosenior. Une bonne opportunité à moins de 2 millions d’euros pour l’ASSE, souhaitant donner de la concurrence à Denis Appiah. Le mercato bouge donc dans le Forez.