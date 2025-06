Mercato : L’ASSE vise du lourd pour la direction sportive !

L’ASSE s’active en coulisses pour restructurer son organigramme et pourrait frapper un grand coup en attirant un nouveau directeur sportif. Deux grands noms seraient ainsi dans le collimateur d’Ivan Gazidis, le président des Verts.

Mercato ASSE : Deux anciens dirigeants de Ligue 1 en lice pour le poste

Déterminé à remonter rapidement en Ligue 1, l’AS Saint-Étienne s’apprête à vivre un été mouvementé. Comme rapporté récemment par plusieurs sources concordantes, les dirigeants de Kilmer Sports Ventures veulent avancer rapidement sur la nomination d’un nouveau directeur sportif. « Du nouveau côté organigramme de l’ASSE va arriver rapidement », glisse le compte Transfer Radar, bien informé sur les arcanes du club forézien.

Deux noms se détachent : David Friio, ex-directeur sportif de l’OL, et Frédéric Massara, ancien cadre de l’AC Milan sous la présidence d’Ivan Gazidis, président de l’ASSE, et plus récemment du Stade Rennais. Libre depuis son départ de Rennes, Frédéric Massara ne sera pas un dossier facile pour les Verts, le dirigeant italien étant annoncé dans le viseur de la Juventus Turin pour le même poste.

Ce qui pourrait compliquer les affaires du club ligérien. De son côté, Antoine Sibierski, pourtant en tête de liste initialement, ne devrait finalement pas rejoindre l’organigramme de l’ASSE. Sous contrat à l’ES Troyes AC et à City Group, l’ancien attaquant a été flatté par l’intérêt des Verts, mais son départ cet été semble exclu.

Ce qui laisse le champ libre à David Friio de venir apporter son expérience à l’ASSE en vue d’un retour rapide en Ligue 1. Prêt à mettre la main à la poche pour permettre à Eirik Horneland de disposer d’une équipe compétitive la saison prochaine, Ivan Gazidis, le président de l’ASSE, espère régler assez rapidement la question du directeur sportif afin de mener à bien le mercato estival.

