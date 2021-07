PSG Mercato : Théo Hernandez peut signer à deux conditions !

Publié par JEAN-LUC D le 20 juillet 2021 à 06:05

À la recherche d’une pointure au poste de latéral gauche, le PSG peut obtenir la signature de Théo Hernandez. Toutefois, Leonardo doit d’abord lever deux obstacles majeurs avant d’envisager l’arrivée du défenseur de l’AC Milan.

Layvin Kurzawa out, Théo Hernandez in

Après Achraf Hakimi à droite, le Paris Saint-Germain veut mettre la main sur un défenseur du même niveau pour sécuriser le côté gauche de sa défense. Si plusieurs noms ont longtemps été associés au club de la capitale, Leonardo et Mauricio Pochettino ont jeté leur dévolu sur Théo Hernandez. Débarqué en provenance du Real Madrid en 2019 contre un chèque de 21,5 millions d’euros, le défenseur de 23 ans est lié à l’AC Milan jusqu’en juin 2024.

Ce lundi, le journaliste Fabrice Hawkins explique sur son compte Twitter que même si les dirigeants du club lombard ne sont pas forcément vendeurs, une éventuelle arrivée de l’ancien arrière gauche de l’Atlético Madrid ne peut être possible que si le PSG se débarrasse de Layvin Kurzawa. Annoncé dans le collimateur de Galatasaray, l’international français de 28 ans pourrait rejoindre la Turquie. Mais cela n’ouvre pas automatiquement la porte de Paris à Théo Hernandez.

Le PSG prêt à investir 60M€ pour Théo Hernandez ?

En effet, si le vice-champion de France tient à remodeler le couloir gauche de sa défense avec Théo Hernandez, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo vont devoir mettre la main à la poche. Mais plusieurs obstacles se dressent pour le moment, entre la valeur du latéral du Milan et un Kurzawa qui ne souhaite pas partir. Estimé à 50 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, Théo Hernandez à un coût beaucoup plus élevé selon ses dirigeants milanais.

Pour laisser filer le frère cadet de Lucas Hernandez, les Rossoneri réclament le même montant encaissé par l’Inter Milan pour Achraf Hakimi, soit 60 millions d’euros. Même s’il se sent bien à Milan, une signature au PSG pourrait permettre à Théo Hernandez d’être mieux vu par le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps afin de réaliser son rêve, être appelée en Équipe de France, à en croire le quotidien Le Parisien.