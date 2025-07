ASSE Mercato : La fermeté pour Stassin et Davitashvili

L’entraîneur de l’ASSE reste ferme pour Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, deux joueurs clés très convoités cet été, qu’il veut garder.

Mercato : Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili très courtisés

Pour leur première saison à l’ASSE, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili ont donné des satisfactions, malgré la relégation des Verts en Ligue 2. Les deux attaquants ont été les joueurs les plus décisifs de leur équipe en Ligue 1. L’international Espoir belge a été auteur de 12 buts et 5 passes décisives en 28 matchs, tandis que l’international Géorgien a inscrit 9 buts et a délivré 8 passes décisives en 33 matchs.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Un cadre de City renforce Saint-Etienne

À voir Info Mercato : L’OM se lance aux trousses d’un joyau belge

Grâce à leurs performances, les deux buteurs de l’AS Saint-Etienne ont attiré l’attention sur eux. Lucas Stassin est visé par près d’une dizaine de clubs en Ligue 1 et en Premier League notamment. Quant à Zuriko Davitashvili, il est sur les tablettes du RC Strasbourg et du RC Lens en Ligue 1, mais aussi des clubs en turcs, dont le Besiktas.

Le coach de l’ASSE ferme la porte de sortie aux deux buteurs

Forts des nombreuses sollicitations, Stassin et Davitashvili ont des velléités de départ. Ils ne veulent pas jouer en Ligue 2. Face à cette situation, Eirik Horneland s’est montré ferme lors de la rentrée sportive. Il avait déclaré que les joueurs ayant des envies d’ailleurs devraient respecter leur signature.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Un jeune attaquant quitte Saint-Etienne

Faisant le point sur le stage au Chambon-sur-Lignon, l’entraîneur de l’ASSE est resté ferme sur sa position, au sujet des deux joueurs qu’il souhaite conserver dans son équipe en Ligue 2. « Ça dépend de nous parce que Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili sont sous contrat, un long contrat signé la saison passée », a-t-il souligné en conférence de presse.

À voir ALERTE Mercato : Un départ à 60 M€ en vue à l’AS Monaco !

Horneland : « Nous ne sommes pas obligés de vendre Stassin et Davitashvili »

Selon le technicien norvégien, le groupe canadien propriétaire de l’AS Saint-Etienne n’a pas besoin de faire des ventes pour boucler son budget. « On est dans une bonne situation financière avec le propriétaire (Larry Tanenbaum) et Kilmer Sports Ventures. Nous n’avons donc pas l’obligation de vendre Stassin et Davitashvili », a-t-il rassuré ensuite. Davitashvili, attaquant de l’ASSE

Lisez aussi : Mercato ASSE : Léo Pétrot se rapproche d’une signature

Les deux joueurs sont estimés respectivement à 18 M€ et 10 M€. Si KSV décide de les transférer en saisissant des opportunités sur le marché, « ce serait aux conditions du club » selon Eirik Horneland. « Je suis donc confiant dans le fait qu’ils vont travailler jour après jour, qu’ils seront focalisés sur l’ASSE […] », a-t-il déclaré.