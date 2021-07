FC Metz Mercato : Officiel, nouvelle signature chez les Grenats

Publié par ALEXIS le 21 juillet 2021 à 16:14

Le FC Metz a officialisé sa troisième recrue estivale, ce mercredi. Le club mosellan a recruté un jeune défenseur en fin de contrat au Nîmes Olympique depuis le 30 juin 2021.

Le FC Metz enrôle Sofiane Alakouch pour 4 ans

Le FC Metz a communiqué sur la signature de Sofiane Alakouch au sein du club à la Croix de Lorraine pour les quatre prochaines saisons. Comme les deux premières recrues estivales messines : Amine Bassi (23 ans) et Lenny Joseph (20 ans), l’arrière latéral droit est arrivé librement en Moselle, au terme de son bail chez les Crocos. « À moins de trois semaines de la reprise de la Ligue 1 Uber Eats, le FC Metz compte un nouvel élément dans son effectif ! Sofiane Alakouch a paraphé un contrat de quatre années en faveur du club grenat, jusqu’en juin 2025 », ont informé les Grenats.

Selon le FCM, le joueur de 23 ans rejoint la Moselle « avec la ferme intention de poursuivre son apprentissage au sein du premier échelon du football français ». Le principal concerné ne dit pas le contraire, dans ses premières impressions livrées après la signature de son contrat. « Je suis très heureux de rejoindre le FC Metz ! Je suis impatient à l'idée de débuter sous mes nouvelles couleurs et de poursuivre ma carrière ici », a déclaré l’ancien défenseur nîmois.

Qui est Sofiane Alakouch ?

Sofiane Alakouch a été formé au Nîmes Olympique entre 2005 et 2015. Il a découvert le monde professionnel avec le club gardois en Ligue 2, lors de l’exercice 2015-2016. Il était dans l’effectif des Crocos promus en Ligue 1 au terme de l’exercice 2017-2018. Après deux saisons dans l’élite, le Franco-Marocain et le club de sa ville natale ont été relégués en division inférieure. Cependant, il rebondit bien au FC Metz et reste ainsi en Ligue 1. International espoir français (une sélection), Sofiane Alakouch a totalisé 122 matchs, toutes compétitions confondues, sous le maillot du NO, dont 51 en Ligue 2 et 64 en Ligue 1, entre 2017 et 2021.