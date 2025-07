Mercato AS Monaco : Un défenseur à 30M€ en approche !

À l’AS Monaco, la défense représente l’une des priorités des dirigeants monégasques. Dans cette optique, un regard attentif est porté sur le profil de Joel Ordóñez, jeune défenseur équatorien évoluant au Club Bruges KV.

Mercato : Joel Ordóñez sur les tablettes de l’AS Monaco

Le 1er juillet dernier, l’AS Monaco a solidifié sa défense avec la signature d’Eric Dier. Le joueur anglais, d’origine portugaise, a rejoint les Monégasques en tant que joueur libre après la fin de son contrat au Bayern Munich. Son arrivée représente un atout défensif important pour le club princier. Néanmoins, Eric Dier ne sera pas le seul à être recruté à ce poste cet été. Sur le marché, l’AS Monaco s’intéresse aussi à Joel Ordóñez.

International équatorien avec huit sélections, le jeune défenseur de 21 ans évolue sous les couleurs du Club Bruges KV. La saison dernière, il a disputé 28 matchs toutes compétitions confondues, pour trois buts et une passe décisive. Joel Ordóñez est un joueur polyvalent, capable de jouer à tous les postes de la charnière défensive, mais aussi en tant que milieu récupérateur.

Selon les informations de Team Football, l’AS Monaco est le premier club à avoir formulé une offre au Club Bruges KV, qui réclame entre 25 et 30 millions d’euros pour céder son défenseur de 21 ans. Pour l’instant, aucun accord n’a été trouvé entre les deux clubs européens. Notons que les Monégasques ne sont pas les seuls prétendants de Joel Ordóñez : le PSG et Arsenal FC sont également à l’affût.