Mercato : Le Benfica annonce une foudroyante nouvelle au PSG

À quelques heures de disputer un quart de finale de Coupe du Monde des Clubs contre le Bayern Munich, le PSG a reçu une mauvaise nouvelle en provenance du Benfica Lisbonne. Les dossiers s’accumulent pour Luis Campos en vue du mercato estival. Explications.

Mercato : Renato Sanches retourne au PSG

Contrairement aux dernières rumeurs concernant ce dossier, le Benfica Lisbonne ne conservera finalement pas Renato Sanches. Prêté avec option d’achat fixé à 10 millions d’euros, le milieu de terrain portugais n’a pas convaincu son club formateur, qui le ramène donc au PSG. Dans un bref communiqué publié ce samedi, la formation de Lisbonne a officialisé le retour de Renato Sanches à Paris au PSG avec un maigre bilan de 1 but inscrit en 21 matches toutes compétitions confondues.

« Formé à Benfica, Renato Sanches est rentré au pays en aout 2024, prêté pour un an par le Paris Saint-Germain. Lors de la saison 2024/25, le milieu de terrain formé à Benfica a disputé 21 matchs et inscrit un but. Il a contribué ainsi à la 8e victoire du club en Coupe de la Ligue. Le SL Benfica souhaite bonne chance à Renato Sanches. Merci ! », a publié le club lisboète ce samedi après-midi. Pour autant, le Golden Boy 2016 ne devrait pas s’éterniser à Paris.

Un avenir en Espagne pour Renato Sanches ?

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, Renato Sanches devrait une nouvelle dois quitter les rangs du Paris Saint-Germain durant ce mercato estival. Pas dans les plans de Luis Enrique, l’ancien joueur du LOSC pourrait prendre la direction de l’Espagne. Obrigado, Renato Sanches! 🦅



En effet, selon les informations du média El Nacional, Luis Campos aurait bon espoir de céder Renato Sanches en Liga. La source ibérique rapporte que les dirigeants de Valence auraient fait du milieu portugais une de leurs priorités pour renforcer leur effectif la saison prochaine. Des clubs turcs et saoudiens pourraient également être intéressés par le natif de Lisbonne.