Mercato : L’OGC Nice annonce une grosse perte pour Haise !

Pour sa deuxième année sur le banc de l’OGC Nice, Franck Haise ne pourra pas compter sur le grand artificier de la belle saison 2024-2025 des Aiglons. Le club azuréen a annoncé la mauvaise nouvelle ce samedi soir.

C’était attendu, c’est désormais officiel. Ce samedi, l’OGC Nice a officialisé le départ de Marcin Bulka. Grand artificier de la belle saison de l’OGCN, le gardien de but de 25 ans ne disputera pas la Ligue des Champions sous les ordres de Franck Haise. L’international polonais s’est engagé en faveur du SC Neom, en Arabie saoudite. 🧤 𝘔𝘦𝘳𝘤𝘪 𝘔𝘢𝘳𝘤𝘪𝘯 !— OGC Nice (@ogcnice) July 5, 2025

« L’OGC Nice et Neom (Arabie Saoudite) ont trouvé un accord pour le transfert de Marcin Bułka (25 ans) (…) L’OGC Nice le remercie chaleureusement pour son engagement, son professionnalisme et les émotions partagées au fil de ces saisons, et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. Merci, Marcin, et bonne route ! », écrit le club du président Jean-Pierre River sur son site officiel.

Prêté initialement par le Paris Saint-Germain, le portier formé à Chelsea a ensuite été transféré définitivement à l’OGC Nice à l’été 2022 contre environ 2 millions d’euros, après avoir conquis les coeurs un soir de qualification en coupe de France au Parc des Princes dans une mémorable séance de tirs au but.

Après cinq ans de bons et loyaux services, Marcin Bulka va désormais écrire un nouveau chapitre de sa carrière sous les couleurs du Neom SC, promu en première division saoudienne. Pour convaincre l’OGC Nice de lui céder son dernier rempart, le club saoudien a dû signer un chèque de 15 millions d’euros.

De l’autre côté du Golfe, Bulka va retrouver plusieurs anciens joueurs de Ligue 1, notamment les anciens Lyonnais Saïd Benrahma et Alexandre Lacazette ou encore Amadou Koné (ex-Reims), qui ont rejoint les rangs du du Neom SC cet été. Sur ce transfert, le PSG doit récupérer une partie du montant d’indemnité, au titre du temps passé par le compatriote de Robert Lewandowski dans ses rangs, tel que le prévoit le mécanisme de solidarité de la FIFA. حامي العرين هنا 🛡



Pour rappel, le natif de Płock est resté trois ans, mais n’a joué qu’une seule saison au service des Parisiens, ayant été prêté le reste du temps. À ce titre, sur une indemnité à 15 millions d’euros, le club de la capitale devrait percevoir l’équivalent de 75.000 euros.

