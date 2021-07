OL Mercato : Officiel, une nouvelle signature actée à Lyon !

Publié par ALEXIS le 22 juillet 2021 à 14:21

En attendant de nouveaux joueurs à l’ OL lors de ce mercato estival, le club rhodanien a annoncé la signature officielle d’un jeune joueur sorti de son centre de formation, ce jeudi.

L' OL offre un premier contrat pro à Mohamed El Arouch

Le mercato de l’ OL est au point mort depuis les arrivées libres de Damien Da Silva et Henrique Silva Milagres. Le gardien de but André Onana est annoncé, mais l’Olympique Lyonnais et l’Ajax Amsterdam n’ont pas trouvé d’accord pour l’instant. Peter Bosz se concentre donc sur son effectif actuel, et compte sur quelques joueurs prometteurs de réserve lyonnaise. Ainsi, il n’a pas hésité pour promouvoir une pépite, précisément Mohamed El Arouch. Ce dernier a signé un premier contrat professionnel de trois ans, ce jeudi 22 juillet.

« L’Olympique Lyonnais informe de la signature du premier contrat professionnel de son milieu de terrain Mohamed El Arouch, soit jusqu’au 30 juin 2024 », a communiqué le club de Jean-Michel Aulas. Avant le milieu de terrain de 17 ans, l’ OL avait offert des contrats pros à trois autres talents : Castello Lukeba (défenseur de 19 ans), Sekou Lega et Samuel Bossiwa (attaquants de 18 ans). Cela « démontre encore une nouvelle fois, toute la confiance accordée par le club à son centre de formation », selon la direction des Gones.

El Arouch « ému et fier de signer » à l'Olympique Lyonnais

Heureux d’intégrer l’équipe A lyonnaise, Mohamed El Arouch a promis de se donner à fond, afin de gagner sa place dans l’équipe type de Peter Bosz. « Je suis très ému et très fier de signer ce premier contrat professionnel avec l’ OL. C’est un rêve qui devient réalité. À moi désormais de poursuivre mes efforts et de travailler très dur pour atteindre mon objectif un jour : gagner ma place et jouer avec l’équipe professionnelle », a déclaré la pépite arrivée à l'Académie de Lyon en 2017 à 13 ans.

International tricolore dans les catégories de jeunes, Mohamed El Arouch compte 7 sélections avec l’équipe de France U16, ainsi que plusieurs convocations pour des stages avec les U17. Il a démarré la préparation estivale dans le groupe de Peter Bosz. Le natif d'Orange (Vaucluse) a pris part aux matchs amicaux de l' OL contre Villefranche et Wolfsbourg.