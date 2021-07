ASSE Mercato : Un joueur de l'AJ Auxerre dans le viseur

Publié par ALEXIS le 27 juillet 2021 à 13:18

L’ ASSE regarde aussi en Ligue 2 pour tenter de se renforcer à moindre coup. Un joueur de l’AJ Auxerre serait dans le viseur du coach et manager général des Verts, Claude Puel.

L' ASSE convoite Hamza Sakhi

Pour se renforcer offensivement, l’ ASSE est toujours en quête de nouveaux éléments. Sans budget conséquent pour recruter pendant ce mercato estival, le club ligérien sollicite des prêts auprès des clubs étrangers et de Ligue 1, mais aussi de Ligue 2. Ainsi, Foot Mercato révèle que Claude Puel (59 ans) explore la piste menant vers Hamza Sakhi de l’AJ Auxerre (Ligue 2). La source précise que le milieu offensif a un bon de sortie de la part de la direction du club bourguignon, « mais le manque de liquidités de l’AS Saint-Étienne freine pour le moment l'opération ».

Justement, parlant de manque de moyens financiers, les Stéphanois n'ont toujours pas recruté de nouveau joueur cet été. Annoncée depuis des semaines, la signature de Wajdi Kechrida (25 ans) à l' ASSE n'est toujours pas officielle. L'arrière latéral droit en fin de contrat à l'Étoile Sportive du Sahel (Tunisie) depuis juin 2021 devrait s'engager avec les Verts librement.

De la concurrence pour le milieu offensif de l'AJA

Pour Hamza Sakhi, l' ASSE doit faire face à la concurrence d’autres clubs de Ligue 1, notamment le Montpellier HSC. À l’étranger, le Standard de Liège, des clubs turcs et italiens sont aussi intéressés par les services du Franco-Marocain et sont même venus aux nouvelles sur sa situation contractuelle. Hamza Sakhi (25 ans) est sous contrat à l’AJ Auxerre jusqu'en juin 2023. Selon l’estimation de Transfermarkt, sa valeur marchande est de 1,5 M€. La saison dernière, il a été l'auteur de 5 buts et 12 passes décisives en 36 matchs de Ligue 1 disputés.