AC Milan Mercato : Une offre se prépare pour un crack de Dortmund

Publié par Thomas le 27 juillet 2021 à 19:18

Le Borussia Dortmund est une équipe au centre de nombreux mouvements lors de ce mercato estival. Alors que Jadon Sancho vient de partir d’Allemagne pour rejoindre Manchester United, les dirigeants du BVB n’ont guère perdu de temps en signant Donyell Malen en provenance du PSV. Le club allemand est désormais plébiscité pour son milieu offensif de 25 ans, Julian Brandt, qui attire de grosses écuries italiennes. Le joueur serait en tête de liste des milieux offensifs pistés par l' AC Milan dans l’optique de combler le départ de Hakan Calhanoglu, parti chez le rival Nerazzurri. Si la Lazio est aussi sur le coup, le joueur aurait déjà fait part de sa préférence pour le club lombard.

Dortmund Mercato : l' AC Milan prépare une offre pour Julian Brandt

Arrivé en 2019 sur les bords de la Ruhr en provenance de Leverkusen, le milieu offensif allemand pourrait faire ses valises cet été pour la Serie A, où il jouit d’une belle cote. Priorité actuelle de Milan, les Rossoneri s’apprêtent à formuler une première offre au Borussia Dortmund. Il est question d’un prêt avec obligation d’achat autour des 27 millions d’euros. Le joueur, sous contrat jusqu’en 2024 au BVB, aurait témoigné à sa direction de ses intentions de changer d’air la saison prochaine, et un départ vers l’ AC Milan lui conviendrait parfaitement. Après le départ de Sancho, et les rumeurs d'un départ de la star norvégienne Erling Haaland, un troisième joueur d'envergure s'apprêterait à quitter le navire jaune et noir.

Un joueur élégant qui sort d’une saison difficile

Le milieu offensif allemand possède un profil très plaisant à voir jouer. Doté d’une vision de jeu au-dessus de la moyenne et d'une gestuelle superbe, Brandt s’est révélé il y a deux saisons dans son club du Bayer Leverkusen (7 buts et 11 passes décisives). Seulement, le milieu offensif de 25 ans sort d’une saison très moyenne, bien en dessous des espérances affichées par les dirigeants de Dortmund. Avec seulement 3 buts et 2 passes décisives en 31 matchs, le joueur verrait d’un bon œil un départ à l’ AC Milan pour se relancer.