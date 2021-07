Real Madrid Mercato : Haaland, Dortmund anticipe déjà son départ

Publié par Timothée Jean le 22 juillet 2021 à 14:41

Courtisé par plusieurs grosses européennes, dont le Real Madrid et Chelsea, Erling Haaland pourrait quitter le Borussia Dortmund. Et en cas de départ, le club allemand a déjà identifié son possible successeur.

Real Madrid : Dortmund a trouvé le successeur d'Erling Haaland

Auteur d’excellentes performances avec le Borussia Dortmund (41 buts en 41 matchs), Erling Haaland suscite l’intérêt de plusieurs grands clubs européens, dont le Real Madrid et Chelsea. Ces deux grandes écuries sont annoncées avec insistance sur les traces du buteur norvégien. Il faut dire que pour tous les clubs intéressés, Erling Haaland, considéré comme l’un des attaquants les plus prolifiques de planète, serait forcément un renfort de taille.

Pour l'heure, la direction du BVB 04 refuse toujours de se séparer de son crack norvégien, dont le bail expire en juin 2024. Le Borussia Dortmund sait pourtant qu’il sera très difficile de résister aux nombreuses attaques qui se préparent pour son jeune attaquant. Le journaliste Jan Aage Fjortoft dans les colonnes d’ESPN révélait récemment que les Blues étaient prêts à lâcher une grosse somme, soit environ 150 millions d’euros, pour le recrutement du joueur de 21 ans.

Face à cette menace permanente et grandissante, les dirigeants du BVB 04 travaillent désormais sur l’après-Haaland. Le spécialiste des transferts Nicolo Schira annonce en effet que les dirigeants allemands se tournent vers la pépite du PSV, Donyell Malen, en vue de succéder à Erling Haaland. L’affaire serait même déjà bouclée entre les deux écuries.

Donyell Malen en route pour Dortmund ?

Le journaliste explique que les dirigeants du Borussia Dortmund, après plusieurs semaines de négociations, ont finalement bouclé la signature de l’avant-centre néerlandais et il ne resterait plus qu’à finaliser les derniers détails pour son transfert. Donyell Malen est attendu chez les Jaunes et Noirs cet été et devrait signer un contrat de cinq ans, soit jusqu'en 2026, avec Dortmund.