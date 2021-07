Man United Mercato : Officiel, Jadon Sancho signe jusqu'en 2026 !

Publié par Thomas le 23 juillet 2021 à 15:38

Longtemps attendu en Premier League après des semaines de négociations, le jeune ailier de 21 ans Jadon Sancho, vient de s’engager officiellement avec Manchester United pour un contrat de cinq saisons plus une en bonus. Après quatre années passées en Bundesliga au Borussia Dortmund, le joueur retourne dans son pays, chez les Red Devils qui ont déboursé 85 millions d’euros dans l’opération (hors bonus).

Officiel, Jadon Sancho rejoint Manchester United !

« Manchester United est ravi d'annoncer la signature de Jadon Sancho, sous réserve d'une autorisation internationale. Il est lié au club jusqu'en juin 2026, avec une année supplémentaire en option. » C’est ainsi que Manchester a communiqué l’arrivée de l’attaquant anglais dans ses rangs. Le joueur alors sous contrat avec le BVB était convoité depuis des mois par les Red Devils mais Dortmund avait à chaque fois refusé les avances mancuniennes, jusqu’au 1er juillet, où les dirigeants anglais étaient parvenus à un accord de principe avec le Borussia.

Le joueur qui disputait l'Euro 2020 avec sa sélection des Three Lions, était attendu pour sa visite médicale après la compétition. Longtemps intransigeant sur la somme de 100 millions d’euros, le club jaune et noir avait accépté l’offre de 85 millions du club mancunien.

Sancho rentre dans une nouvelle dimension

Le joueur ne s’est pas fait prier pour exprimer sa joie à l’annonce officielle du transfert « La chance de rejoindre Manchester United est un rêve devenu réalité, je suis impatient de jouer en Premier League. C’est une équipe jeune et séduisante. » Le joueur de 21 ans, passé par Manchester City lors de sa formation, rejoint le club rival et inaugure le mercato XXL entrepris par United (les Red Devils ayant relancé leur course pour enrôler Eduardo Camavinga). En quatre saisons en Allemagne, Jadon Sancho aura marqué 43 buts et délivré 51 passes décisives.