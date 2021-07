PSG Mercato: Pochettino lâche une première décision pour Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 28 juillet 2021 à 19:58

De retour à l’entraînement avec le PSG, Kylian Mbappé est régulièrement annoncé au Real Madrid durant ce mercato estival. Pendant ce temps, l’entraîneur parisien Mauricio Pochettino vient d’annoncer une première grande décision concernant l’attaquant de 22 ans.

Pochettino compte sur Mbappé pour le Trophée des Champions

Mauricio Pochettino a accordé une interview au site officiel du Paris Saint-Germain. À quatre jours du Trophée des Champions contre Lille OSC, l’entraîneur de l’équipe parisienne a fait le point sur son groupe. Si plusieurs internationaux profitent encore de leurs vacances, certains ont déjà repris le chemin de l’entraînement. Récemment rentrés de vacances après l’Euro, Presnel Kimpembe, Georginio Wijnaldum et Kylian Mbappé sont déjà au travail au Camp des Loges avec le Paris Saint-Germain. Et Pochettino n’exclut pas de les aligner dès dimanche contre le LOSC.

« Nous devons attendre que les joueurs soient en forme et ne prendre aucun risque avec leur condition physique. Pour l'avenir et pour la saison, il va être très important pour eux de se préparer au mieux. Je pense que Danilo, Wijnaldum, Kimpembe et Kylian peuvent être prêts pour dimanche, mais nous devons les évaluer dans les prochains jours, car ils ne travaillent que depuis quelques jours sur le terrain d'entraînement. J'espère qu'ils pourront aider l'équipe dimanche dans une compétition que nous voulons gagner », a déclaré le coach des Rouges et Bleus. Une seconde bonne nouvelle après celle annoncée par la star française elle-même qui assure qu’elle rêve de gagner la Ligue des Champions avec le PSG, excluant du coup un départ cet été.

Kylian Mbappé rêve de gagner la Ligue des Champions avec le PSG

Kylian Mbappé ne quittera pas le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid durant ce mercato estival. Si Florentino Pérez et la direction des Merengues n’y croyaient déjà pas, l’international français de 22 ans a lui-même mis un terme aux incessantes rumeurs faisant état de son envie de rejoindre la Maison-Blanche cet été. En effet, en déclarant ouvertement dans le prochain numéro du magazine officiel du PSG, lors d’une interview croisée avec Neymar, « mon plus grand rêve serait de gagner la Ligue des champions avec le PSG, ce serait formidable », Mbappé confirme qu’il évoluera au Paris SG la saison prochaine. Autrement dit, aucun transfert n’est d’actualité pour l’ex-Monégasque cet été.