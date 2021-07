PSG Mercato : Kylian Mbappé, l’annonce résonante du Real Madrid !

Publié par JEAN-LUC D le 28 juillet 2021 à 15:58

À un an de la fin de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé n’a pas encore pris la parole pour dire s’il restait ou partait cet été. Qu’à cela ne tienne. En Espagne, le Real Madrid aurait arrêté une grande décision pour l’attaquant français.

Mercato PSG : le Real s’est fait une raison pour Kylian Mbappé

Hier, le quotidien Marca révélait que le transfert de Raphaël Varane à Manchester United pour environ 50 millions d’euros allait permettre au Real Madrid de compléter son enveloppe à 180 millions d'euros afin de contraindre le Paris Saint-Germain à lui céder Kylian Mbappé dans les derniers jours du mercato estival. Ce mercredi, La Cadena SER assure qu’il n’en est rien. La radio catalane explique que Florentino Pérez a clairement fait comprendre à la direction du club madrilène que c’est « impossible » de recruter l’avant-centre du PSG cet été, car une opération de ce montant est hors marché en ce moment.

« C’est un Real qui a besoin d’argent, même s’il n’est pas ruiné. Kylian Mbappé est impossible pour cet été », indique le journaliste Antón Meana au micro d’El Larguero. Pour la source espagnole, le président des Merengues est conscient que ce transfert ne peut se faire cet été que si « Mbappé ou le PSG appelait. C’est la grande opération de l’année, mais le Real considère que c’est impossible cet été. La porte sera toujours ouverte si le joueur fait un pas vers le club ». Arrivé en 2017 en provenance de l’AS Monaco contre un chèque de 180 millions d’euros, le champion du monde 2018 va entamer sa cinquième saison sous le maillot du PSG. Mais jusqu’à quand ?

Kylian Mbappé au PSG sans prolonger ?

Selon RTL et RMC Sport, Kylian Mbappé refuse de prolonger son bail avec le Paris Saint-Germain « en l’état ». Le Golden Boy 2017 veut honorer sa dernière année d’engagement avant de voir toutes les options qui s’offrent à lui. À Paris, Nasser Al-Khelaïfi martèle que le natif de Bondy ne quittera pas le PSG cet été et qu’il ne s’en ira pas librement non plus. Si le partenaire de Neymar reste en Ligue 1, les dirigeants parisiens auront donc le temps nécessaire de le convaincre de signer un nouveau bail. Surtout avec le mercato de folie réalisé cet été par Leonardo.